【泰國殺妻騙保險案】天津漢被判囚終身　死者父：不判死刑會上訴

天津男子張軼凡為騙取巨額保險金，於去年10月在泰國布吉島殺害妻子小潔（化名），並偽裝成妻子意外溺亡。張軼凡的詭計被識穿後遭到警方拘捕，其後被布吉府檢察院起訴。 至本周二（24日），泰國布吉法院正式宣判，張軼凡以故意殺人罪，被判處無期徒刑。

女死者（右）生前一家與父母合照。（網上圖片）

這宗跨國殺人案件從案發至今歷時一年零兩個月，曾9次開庭審訊。據死者家屬代理律師助理章紅媛透露，法官認為，張軼凡在前期警方調查中承認殺人，因此由死刑改判為無期徒刑。死者父親表示，對無期的判決結果不滿意，「但是在泰國算是最高的。」

根據此前報道，2018年10月，29歲的天津女子小潔在泰國布吉某酒店泳池裏被發現死亡，與其同行的丈夫張軼凡被泰國警方認定為疑犯。據悉，案發前數月，張軼凡曾陸續為妻子購入總保額逾3千萬元（人民幣．下同）的保險，受益人都是張軼凡自己。

及至去年12月，天津警方對張軼凡涉嫌保險詐騙立案偵查。據天津警方的一份口供顯示，張軼凡在2018年1月起，曾先後多次在網絡直播平台上，打賞2名女主播合共40多萬元。

案件在今年7月5日至9月3日共進行多次庭審，張軼凡殺害妻子的行為究竟是否「蓄意」成為焦點。在首次庭審中，張軼凡通過律師向法官表示，他承認殺人，但否認蓄意謀殺，並辯稱自己是「激情殺人」。

而在9月3日的最後一場庭審中，張軼凡又全盤否認了泰國及中國警方採集的各項證據，包括推翻了自己的口供，改稱「自己只是傷害了妻子，不是直接殺害了她」。針對天津警方向法庭提交的保單證據，張軼凡同樣辯稱其「不清楚」「不認得」或「文件不知真假」，拒絕認罪。

（澎湃新聞）