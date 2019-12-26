達賴喇嘛：藏人擁有真理的力量　比中共槍炮強大

十四世達賴喇嘛周三（25日）在印度菩提迦耶（Bodh Gaya）表示，藏人擁有真理的力量，中共有槍炮的力量，長遠來看，真理的力量要比槍炮強大得多。

綜合《西藏之聲》和印度報業托拉斯（PTI）等報道，達賴喇嘛25日上午在菩提迦耶參拜摩訶菩提寺正覺大塔，並與各地信眾見面，也接受印媒採訪，闡述推動宗教和諧等理念。

談到佛教在中國，達賴喇嘛說，傳統上中國是一個佛教人口最多的國家，很多中國人信奉藏傳佛教。北京大學3年前對中國的佛教人口進行調查，發現中國約有3億名佛教徒，且其中許多佛教徒受過良好教育，而在那次調查以來，中國佛教人口繼續增加。

藏人行政中央官網報道達賴喇嘛談話指出，許多中國佛教徒認為，藏傳佛教是真正保存古印度那爛陀的傳統，這一傳統讓藏傳佛教成為非常科學的宗教。因此，達賴喇嘛強調：「我們（藏人）有真理的力量，中共有槍炮的力量。長遠來看，真理的力量要比槍炮強大得多。」

圖為達賴喇嘛。（資料圖片）

據早前報道，達賴喇嘛7月初在84歲生日之際接受印度記者專訪時曾說，這一世達賴喇嘛的轉世或重生決定權，絕對不會落入中國的手中。他又指，十四世達賴喇嘛因為特定的目的而離開西藏，那麼下一世達賴喇嘛也自然會出現在那個區域，而不是在中國控制的地區。

對於達賴喇嘛的說法，西藏自治區黨委宣傳部常務副部長王能生曾表示，依照兩百多年來的歷史，達賴喇嘛的轉世必須得到中國政府的認可，並且必須在中國境內轉世。

中國外交部發言人亦曾強調，達賴喇嘛活佛轉世系統已經有幾百年的歷史，十四世達賴本人就是按照宗教儀軌和歷史定制尋訪認定，報請當時的中央政府批准繼位的。因此，包括達賴喇嘛在內的活佛轉世，都應當遵守國家法律、法規，遵循宗教儀軌、歷史定制。

（綜合報道）