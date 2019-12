【逃犯條例】達賴喇嘛：從香港局勢看出極權制度不適合中國

十四世達賴喇嘛11日在印度果阿大學演說時指出,專制極權制度不適合中國,這從香港的局勢可以看出,而且這種制度未來也無法維持長久。

達賴喇嘛昨天受邀在果阿省首府巴拿吉(Panaji)的果阿大學(Goa University),以「古那爛陀佛法與現代世界的關聯」(The relevance ofAncient Nalanda Teachings in our Modern Times )為題發表演說。

達賴喇嘛在果阿發表演說。(西藏之聲)

達賴喇嘛在演講中提及,專制極權制度是一個新事物,不適合中國,這從香港的局勢可以看出來,且專制極權制度在未來無法維持長久。

此外,達賴喇嘛表示,印度和中國是兩個人口最多的國家,所以拉近中、印兩國的關係非常重要,經濟關係對中印來說也非常重要,因此像「中印親如兄弟」(Hindi-Chini bhai bhai,印地語)的情感應恢復。演說中,達賴喇嘛談到中國與佛教之間的淵源,並指中國傳統文化與那爛陀傳承有著密切關聯。

在達賴喇嘛見證下,達賴喇嘛宇宙責任基金會(Foundation for Universal Responsibility of HisHoliness the Dalai Lama)與果阿大學簽署合作備忘錄,以設立那爛陀研究計劃,並由達賴喇嘛擔任計劃主席。

這項研究計畫將專注在經典的智慧與古代那爛陀傳統的各種實踐方面,課程除對那爛陀經文的教學研究外,還以冥想、訓練邏輯和辯論、佛教形上學、衝突解決及和平研究與性別研究等為特色。

達賴喇嘛表示,古代那爛陀時代偉大的大師都被認為是印度人,但那爛陀這種傳授教義的教學方法在印度已中斷,卻在藏人僧侶中被延續下來。

(中央社)