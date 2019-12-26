毒藥風波後鴻茅藥酒獲「社會責任獎」惹議　中藥協撤銷獎項兼道歉

因獲得兩項「社會責任獎」，此前捲入「毒藥風波」的鴻茅藥業再次引發輿論熱議。事發5天後，主辦方中國中藥協會正式發布致歉函，決定撤銷本次表彰。

中國中藥協會在26日發布致歉函稱，因把關不嚴，在表彰環節出現了爭議較大的入選企業和個人，引發公眾批評，故決定撤銷本次表彰，糾正錯誤，規範管理。

據此前報道，在中國中藥協會21日主辦的一場發佈會上，鴻茅藥業和鴻茅藥業副總裁鮑東奇，分別榮獲「2018年度履行社會責任明星企業」和「2018年度履行社會責任年度人物獎」榮譽稱號。獎項一出，網民譁然。

有媒體質疑，在2019年底舉辦的論壇，按理說應該頒發2019年的獎項才合適。如果2019年鴻茅藥業獲得「社會責任獎」，多少還能找到理由。但是，這個獎卻是2018年的，眾所周知的是，恰恰是在2018年，鴻茅藥業陷入了「社會責任」的困境，受到輿論指責。

鴻茅藥酒的保健作用被過分誇大。（VCG）

2018年，鴻茅藥業曾因「醫生質疑鴻茅藥酒遭跨省追捕」事件成為輿論焦點。最終，在輿論的嚴密關切下，此事甚至驚動了公安部。事件最後以醫生被關押幾個月後釋放、鴻茅藥業道歉收場。「跨省抓醫生」事件之後，鴻茅藥業鮮少出現在公眾視野中，直到此次獲獎。

另據報道顯示，過去10年間，鴻茅藥業旗下鴻茅藥酒曾被通報違法2,630次，相當於每個月收到22次通報，其中被暫停銷售數10次。

內媒《紅星新聞》曾發表評論稱，不管在主觀上動機如何，這個「社會責任明星企業」在客觀上都是一個反諷。中藥協會這麼頒獎，要麼就是不把消費者放在眼裏，在本質上恰恰是對「社會」和「公眾」的冒犯，不僅不利於鴻茅藥業形象的改變，也損害了中藥協會作為行業協會的公信力。藥酒有沒有毒不知道，但是這個獎卻是「有毒」的。

《新京報》亦刊文評論稱，自2018年「跨省抓醫生」事件後，鴻茅藥酒及生產企業的種種問題就不斷被媒體曝光，「嚴重缺乏社會責任感」也成了很多人對涉事酒企的直接觀感。評論寫道，鴻茅藥酒一年前入選當地優秀民營企業擬表彰名單，公示期間曾受到輿論強烈質疑，最終被「拿掉」。這一次，獲得「履行社會責任明星企業」稱號，未免顯得有些諷刺。