巴基斯坦對印控克什米爾開火　殺3恐怖份子

印度與巴基斯坦在邊境控制線附近交火，該區域緊張局勢持續。據《印度時報》（Times of India）10月23日報道，印度安全部隊22日在克什米爾南部殺滅3名恐怖份子，死者是伊斯蘭極端組織「穆罕默德軍」（Jaish-e-Mohammad）成員。

印度10月20日向巴基斯坦控制的克什米爾地區開火，圖為當地居民置身被摧殘的房屋中。（AP）

報道指，印度安全部隊22日在克什米爾南部普爾瓦馬（Pulwama）反叛亂行動中殺滅3名「穆罕默德軍」恐怖份子。新德里電台同日報道，當地警方已確認3名恐怖份子的身份，並公布名字。

印度與巴基斯坦20日在克什米爾邊境控制線交火，導致雙方多名士兵與平民受傷。印度表示在巴基斯坦控制的克什米爾摧毀至少3個營地，殲滅多名恐怖份子，有6至10名巴國士兵被殺。巴基斯坦隨即反擊，9名印度士兵死亡，多人受傷。

印度指由巴基斯坦於19日首先開火，跨過克什米爾北部的登格達爾（Tangdhar），殺死2名印度士兵及1名平民。巴基斯坦指責印度的炮火對準平民，違反雙方的停戰協議。

印度於8月5日廢除憲法第370條，取消克什米爾自治權，巴基斯坦對此表示反對，降低與印度的外交關係級別，中斷雙邊貿易。