劉結一發表新年賀詞：統一大勢不可阻擋，和平發展讓台胞享紅利

大陸國務院台辦主任劉結一在2020年第1期《兩岸關係》雜誌發表題為《攜手同心 砥礪前行》的新年賀詞，向台灣同胞致以新年祝福和問候。劉結一說，兩岸關係進入新的一年，走上和平發展道路，廣大台灣同胞就能充分享受「紅利」福祉。 與此同時，海峽兩岸關係協會會長張志軍也在2020年第1期《兩岸關係》雜誌發表題為《風鵬正舉，共譜華章》的新年賀詞。張志軍指出，新的一年，對兩岸關係而言，風險挑戰依然存在，海協會更廣泛團結台灣同胞，推動兩岸關係和平發展。

《告台灣同胞書》發表40周年紀念會去年1月2日在北京舉行，習近平提出五點對台政策主張。（新華社）

「對立和敵意會令台胞利益福祉受損」

在新年賀詞中，劉結一首先回顧了去年國台辦的對台工作，並指2019年是有極其重要意義的一年。他說，中共總書記、國家主席習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表重要講話，為新時代對台工作提供根本遵循和行動指南。中共十九屆四中全會明確新時代堅持和完善「一國兩制」制度體系，推進祖國和平統一的目標任務。

劉結一說，一年來，國台辦深入貫徹中央對台工作決策部署，堅持「和平統一、一國兩制」方針，堅決反對任何形式的「台獨」分裂活動，為台灣同胞排憂解難、謀利造福，推動兩岸關係沿著習近平重要講話指引的方向邁進。

劉結一表示，國台辦在2019年著力為台灣同胞辦實事、做好事、解難事，與台胞共商共議，攜手推動兩岸關係發展。兩岸同胞共克時艱，民間交流交往保持熱絡，同胞利益紐帶更加緊密。極少數人企圖逆潮流而動、逆民心而為，是決不能得逞的。

2020年是大陸全面建成小康社會和「十三五」規劃收官之年。劉結一指出，兩岸關係進入新的一年，走上和平發展道路，廣大台灣同胞就能充分享受「紅利」福祉。反之，如果極少數人繼續在兩岸之間製造對立和敵意，廣大台灣同胞的利益福祉就會嚴重受損。

他強調，兩岸關係和平發展的美好前景需要兩岸同胞共同努力，需要廣大台灣同胞正確把握。他說，實現統一的大勢不可阻擋，希望廣大台灣同胞順應大勢，把握機遇，共同書寫共創民族復興美好未來的新篇章。

台灣2020大選結果也將影響新一年的兩岸關係。圖為台灣3名總統候選人12月18日舉辦第一場電視政見會。（中選會提供）

「兩岸關係的風險挑戰依然存在」

張志軍在新年賀詞中也提到，海協會在去年的對台工作戰線認真貫徹落中央對台大政方針，堅定捍衛一個中國原則，堅決反對「台獨」分裂活動，維護台海和平穩定；積極推動兩岸民主協商，率先同台灣同胞分享大陸發展機遇，繼續出台系列惠台利民政策措施，擴大兩岸交流合作，密切兩岸同胞感情，促進兩岸同胞心靈契合。

他指出，新的一年，對兩岸關係而言，風險挑戰依然存在，險灘暗礁不可避免，但民族意志永遠向前的歷史潮流不可逆轉。海協會將更廣泛地團結廣大台灣同胞共同努力奮鬥，共擔民族大義，為推動兩岸關係和平發展、推進和平統一進程作出新貢獻。

（綜合報道）