【台灣大選】被蔡英文質疑兩岸立場　韓國瑜反駁：不要扣帽子

12月29日，蔡英文於台灣總統大選唯一一場辯論會上，指國民黨總統候選人韓國瑜曾簽下一份「無色覺醒」的主張，裏面指台灣人就是中國人，「難道未來要14億中國人決定台灣2300萬人的未來嗎？」 對此，韓國瑜反駁道，不要扣他帽子，也要台灣民眾仔細看。

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韓國瑜表示，希望蔡英文與民進黨不要再給他扣上一國兩制或賣台的帽子。（譚英瑛／多維新聞）

韓國瑜表示，「無色覺醒是無色，我是國民黨是藍色」，台灣是民主自由的，他認同他們可以表達意見的政論思想，就像蔡英文認同台獨可以散佈，並沒有取締。

韓國瑜還指出，2000年8月4日，時任陸委會主委的蔡英文曾說「一個中國可能是未來五年十年甚至更久，兩岸是共同共榮的一個體系」，質疑蔡英文是不是在賣台。韓國瑜說，「當蔡英文是忘記了還是害怕想起？裝睡的人叫不醒，裝聾的人聽不見，蔡英文你是不是在賣台，怎麼敢說未來一中是台灣人的選擇？」

韓國瑜說，蔡英文不停把他往一國兩制推，一直說台灣主權絕對不能交換經濟，結果民進黨有很多人在出賣台灣主權交換經濟利益，蔡英文卻沒有任何作為，請蔡英文不要再扣帽子。

至於宋楚瑜則表示，兩岸分治是因路線不同，台灣堅持民主自由制度，遵守孫中山的民有、民治、民享；台灣的底線是，任何現狀改變，必須得到2300萬人民以民主方式共同決定。

宋楚瑜強調，他是吃台灣米、喝台灣水長大，「是台灣人也是中國人」，從憲法都可以清楚了解到，兩岸基本在歷史上不可分，必須誠實來認識歷史，更要務實面對未來，要懂得和對岸如何打交道。

宋楚瑜認為，台灣的未來必須得到2,300萬台灣民眾的同意決定。（譚英瑛／多維新聞）

宋楚瑜說，如何堅持台灣不會放棄民主自由價值的立場，兩岸必須有建設性的對話，要有能力了解對方；大陸也要了解台灣，雙方知己知彼，異地相互了解雙方底線，避免對立。