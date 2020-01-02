劉結一：台胞更認清「台獨」是死路　抵制抹黑「一國兩制」

邁向2020新的一年，大陸國台辦主任劉結一繼1月1日發表新年賀詞後，今天（2日）又在《人民日報》刊文，回顧一年來對台工作進展。 劉結一在文章中指出，廣大台灣同胞更加認清，「台獨」是一條走不通的死路、絕路；台灣同胞對和平統一後充分尊重甚麼、充分保障甚麼有了更加明確的認識，對「台獨」勢力抹黑污衊「一國兩制」的排斥和抵制持續增加。

劉結一在《人民日報》撰文總結一年來對台工作。（資料圖片）

文章稱，一年來，兩岸各界不斷加強交流合作，深化對兩岸關係和台灣前途的探討。數百位台灣同胞來到北京參加國慶70周年慶祝活動觀禮，兩岸同胞共同見證祖國繁榮、民族強盛的榮光時刻。

劉結一在文中指出，愈來愈多台胞認識到，台灣前途繫於兩岸關係和平發展，繫於國家統一，台灣同胞福祉繫於中華民族復興。祖國大陸持續發展進步，民族偉大復興前景更加光明，兩岸統一大勢更加清晰。只有兩岸關係好，台灣同胞才會好，台灣才有前途。

「一國兩制」維護台胞利益福祉

文章指出，一年來，台灣有關政黨、團體和界別代表人士積極響應，與大陸各界人士開展對話協商，達成多項共識並發表共同倡議。台灣政黨、團體積極探索「一國兩制」台灣方案。在兩岸同胞共同努力下，平等協商、共議統一，邁出重要步伐。

文章進一步指，「和平統一、一國兩制」是實現國家統一的最佳方式。「一國」是實現「兩制」的前提和基礎，「兩制」從屬和派生於「一國」並統一於「一國」之內。「一國兩制」的提出，本來就是為了照顧台灣現實情況，維護台灣同胞利益福祉。兩岸同胞是一家人，兩岸的事是兩岸同胞的家裏事，當然也應該由家裏人商量着辦。兩岸輿論界和學術界熱議「一國兩制」台灣方案，積極建言獻策。

文章稱，台灣邦交國再減，大陸的國際「朋友圈」愈來愈大。（資料圖片）

「台獨」四處碰壁日暮途窮

他指出，一年來，大陸保持對「台獨」勢力的強大震懾，堅決打擊和遏制各種形式的「台獨」分裂活動。民進黨推行「去中國化」、歪曲「一國兩制」、升高兩岸對立、阻撓破壞兩岸交流合作等倒行逆施，在台灣愈來愈不得人心。民進黨當局擠入世衛大會、國際民航組織大會、國際刑警大會的圖謀連連受挫，國際社會一個中國格局更加鞏固。大陸的國際「朋友圈」愈來愈大，「台獨」分裂勢力四處碰壁，日暮途窮。

文章續指，廣大台灣同胞更加認清，「台獨」嚴重危害兩岸關係和平發展，嚴重損害台灣同胞的切身利益，是一條走不通的死路、絕路。台灣有關政黨、各界人士積極投身兩岸共同反對「台獨」、維護和平發展、推動交流合作、增進心靈契合的大潮。祖國大陸是所有愛國統一力量的堅強後盾。廣大台灣同胞要做堂堂正正的中國人，在中華民族偉大復興中發揮應有作用，共享榮耀。

「去中國化」將被歷史唾棄

文章又指，在文化方面，兩岸合拍影視作品首次入選金雞獎獲獎提名，「歡樂春節」系列活動赴台灣中南部縣市舉辦，《扶搖》《過台灣》等電視劇和紀錄片在台播出，廣獲台灣同胞好評。民進黨推行「去中國化」，企圖磨滅台灣同胞的歷史記憶和中華民族意識，遭到兩岸同胞的共同反對，必將被歷史拋棄。

（人民日報）