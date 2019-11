南南合作十周年　中國為全球農業發展作出巨大貢獻

聯合國糧食及農業組織(Food and Agriculture Organization of the United Nations,以下簡稱糧農組織)周一發佈消息稱,中國南南合作(SSC)計劃高級別研討會在烏干達首都坎帕拉舉行,以慶祝該合作計劃成立10周年。

聯合國糧食及農業組織表示,在中國的支持下,南南合作計劃使撒哈拉以南非洲和亞洲的12個發展中國家的7萬多人直接受益。

糧農組織助理總幹事兼非洲區域代表阿貝貝·海爾-加布裏埃爾(Abebe Haile-Gabriel)表示,SSC計劃的成功不僅在於通過攜手合作開展技術轉讓、能力建設,以及鼓勵農村勞動婦女和青年的參與,也鼓勵其他國家與糧農組織合作,共同抗擊糧食不安全、營養不良以及貧困。

數據顯示,自糧農組織和中國於2009年啟動南南合作計劃以來,中國專家持續向非洲和亞洲本地農民分享知識和技術,以提高農業生產力和可持續性,改善穀物生產、畜牧業、園藝、漁業和水產養殖、水土管理和保護等領域。

當地時間2010年11月16日,中國援埃塞俄比亞農業示範中心項目在阿迪斯阿貝巴開工。(視覺中國)

目前,農村地區有7萬多名基層直接受益人和數十萬名間接受益人;來自100多個國家的1,000名學員參加了40多場能力建設活動(考察、高級培訓課程、講習班、研討會、專家會議、政策對話、專題討論會和論壇);290多名中國專家和技術人員被直接派往12個國家(非洲10個,亞洲2個),其中240多人被派駐村莊工作兩年,參與手拉手和麪對面能力發展工作;價值8,000萬美元的中國信託基金為計劃的各項活動提供支持,進一步發揮了南南合作伙伴關係的作用。

中國不僅用僅佔全球9%的耕地和6.4%的淡水,養活了全球近20%的人口,還是少數提前實現「減飢」目標的國家之一,實現了聯合國千年發展目標,即從1990年至2015年間完成飢餓人口占總人口的比例減半的目標。因此,中國的經驗和幫助對欠發達國家和地區尤為重要。

糧農組織總幹事屈冬玉認為,在經過近10年的穩步下降後,過去3年內全球飢餓人口又出現激增態勢,當前全球糧食問題依舊面臨着巨大的挑戰。要想在2030年前實現零飢餓的目標,需要各個國家攜手努力,互助共進。無疑,中國將在這個過程中扮演重要角色。