公安部成立「12.13」專案組　14名異見人士被查

據《維權網》消息，2019年年底公安部指派山東警方成立了「12.13」專案組，展開一項對維權人士抓捕，據稱，這是自「709大抓捕」以來對異見人士最大規模的抓捕。 行動由12月26日開始進行，截至1月1日，至少有8人被帶走，6人被傳喚。

消息指，抓捕行動由公安部統一部署，並指定山東公安辦案，起因是多名人權活動人士於12月13日在廈門的聚餐。有消息稱，相關人士曾在聚餐期間議論時政。

消息指出從2019年12月26日到2020年1月1日，因廈門聚會被山東警方專案組、以及各地配合的公安帶走的人權活動人士已達8人，分別是丁家喜、張忠順、戴振亞、李英俊，黃志強、劉書慶、衛小兵、盧思位。

在北京被捕的丁家喜律師。（網絡圖片）

其中，人權律師劉書慶由12月31日晚開始失聯，此外，亦有消息指出，12月30日在湖州被帶走的衛小兵已被處以行政拘留15日，浙江黃志強律師已在同日被浙江省金華市公安局婺城分局，以「尋釁滋事罪」刑拘，但其餘失聯人員還沒有進一步消息。

原煙台大學老師張忠順。（網絡圖片）

據被帶走失聯的廈門維權人士戴振亞的妻子林燕萍稱，從上星期四（26日）其丈夫被山東警方帶走。

同時，在北京被捕的丁家喜律師的妻子羅勝春也表示，她和另外兩名被帶走人士的親屬聯絡後發現，大家的處境都一樣。她表示丁家喜等人被帶走，疑似因為和朋友們在廈門一起聚會吃飯。

廈門維權人士戴振亞。（網絡圖片）

此次事件最先被帶走的，可能是原煙台大學的老師張忠順。張的妻子楊紅霓說，他們原本計劃本月15日前往美國探親，但張在12月26日與警方交涉關於取消邊控，之後失聯。

而據《中國公民運動網》消息，戴振亞和張忠順家屬於1月2日得到口頭通知：因涉嫌刑事犯罪被指定居所監視居住。

另據統計，除了被帶走的8人，還有朱虞夫、吳澤西、辛忠誠、毛立軍、唐曉雲等人被傳喚或短期失聯。此外，還有文東海、唐荊陵、劉家財等維權人士被騷擾。

（維權網、自由亞洲電台）