【青海地陷】巴士墮坑致6死　內媒曝當地2年內發生10宗塌陷事故

內地近段時間頻繁發生地陷事件。繼廣州、廈門和蘇州路陷後，青海西寧市城中區週一（13日）發生路陷事故，有巴士墮入坑中，造成最少6死16傷，另有4人失蹤。據報現場已有近千人參與救援。 另據內媒報道，2014年6月到2016年5月近兩年內，西寧市各區有至少10宗塌陷事件被曝光。

青海西寧路面發生塌陷，一輛巴士直接跌入坑內。（中新社）

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被曝光的10個塌陷地點分別位於西寧市城中區、城東區、城西區、海湖新區等，塌陷情形包括「路面塌陷、地磚塌陷、水管爆裂致地面塌陷、地面出現空洞」等等。據披露信息，上述事件未造成人員傷亡，事發後相關責任部門介入並進行塌陷地面的修復工作。

值得注意的是，被曝光事件中，有3宗是西寧市巴士站附近路段的塌陷，發生時間為2014年7月和2015年6月。

2014年7月2日，《西寧晚報》記者目擊反映「果洛路公交車站旁，一尚未完工的水泥底座旁的路面出現塌陷，過往行人希望有關部門能及時修復，確保通行安全。」對此，西寧市城東區政府回應稱，城東區建設局已聯繫施工單位西寧市水電安裝工程公司負責人，要求施工單位立即按照道路養護標準進行修復。

2014年7月9日，《西寧晚報》社會新聞反映「7月8日，昆侖西路西山一巷巷口公交車站右側，由於地下水管破裂，造成路面塌陷10公分左右，塌陷長度約6米，導致搶險車輛被困其中。附近居民反映，家中12時左右突然停水。」對此，西寧市供水集團公司回應稱，經現場勘查，造成此次爆管的主要原因是由於近日連續降水致使路面下沉，管道基礎局部沉降，導致了該公司一條供水主管道發生自然爆裂。

2015年6月10日，《西寧晚報》記者目擊反映「共和路東側省醫院公交車站路面塌陷，持續很長時間了，污水不斷滲出，不僅加大了環衛工人的勞動強度，而且影響乘客乘車、市容市貌。」西寧市城東區政府其後回應稱，已及時組織相關部門對共和路東側省醫院公交車站有一水井井周下沉，路面積水的問題進行了修復整改。

（南方都市報）