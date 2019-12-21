珠海公安：另一港人港珠澳大橋被捕後取保　稱警察態度「都幾好」

香港一名男子早前稱父親經港珠澳大橋到澳門時，途經東人工島時被內地公安扣查，最終失去聯絡，引起社會關注。珠海公安其後通報，涉案53歲男子鍾某明是走私集團重要成員，早於2012年就被深圳機場海關緝私分局通緝。 珠海公安在周六（21日）披露，除了鍾某明外，周六（14日）亦有另一名49歲陳姓男子被拘捕，同樣涉嫌走私，但目前因患有嚴重疾病已獲取保候審。

珠海公安公開一段據稱是陳男近日在珠海某地受訪的片段，陳男全程都背向鏡頭，聲音亦經過處理。陳男甫一開始就表示自己是香港居民，並稱事發周六當天午飯過後，乘坐金巴前往澳門賭錢，但在港珠澳大橋東人工島安全檢查站時無法成功通過安檢，「當時就過不了，給內地海關抓住了」。陳某稱，詢問後對方表示因涉嫌走私，下午隨即移交海關緝私分局。被移交後陳某說明自己身患癌症，結果當天就獲辦理取保候審。

珠海公安公開一段據稱是陳男近日在珠海某地受訪的片段，陳男全程都背向鏡頭，聲音亦經過處理。（影片截圖）

陳某又指，當時並沒有發生外界質疑的公安態度不良等情況，「其實態度都挺好的，這是值得讚賞的」，獲釋後他亦有即時通知家人。

珠海公安表示，珠海市公安局與珠海出入境邊防檢查總站，在12月10日至12月22日聯合在港珠澳大橋東人工島設立安全檢查站，依法對經港珠澳大橋從香港入境澳門和珠海的人員、車輛展開安全檢查，是依據相關法律相關規定實施的臨時性安全措施，亦是確保澳門回歸祖國20周年慶典活動順利進行的必要措施之一。

珠海公安強調，安全檢查站設立以來始終運作正常、秩序良好，被扣押的人士都是被內地辦案部門（其中多數是海關緝私局）通緝的疑犯，有內地居民，亦有港澳居民。相關辦案部門均有依照法律要求，在24小時內通知到被扣押者家屬，「這其實是很常見很合法的執法行為」。

（綜合報道）