【青海地陷】巴士墮巨坑釀6死　商戶憶述破窗救人　司機獲救送院

青海西寧市城中區周一（13日）發生地陷事故，有巴士墮入坑中，造成最少6死16傷。涉事巴士已被吊出坑洞拉回地面，事發時駕駛這輛巴士的女司機也被救出並送院醫治。官方投入千餘人參與救援，而事故原因仍在調查中。 事發地附近有多名商戶參與救援，其中一名男商戶稱，巴士跌入坑後，看到有大量的水湧出，有人擊破巴士後窗，將被困者拉出。

有人嘗試破窗救出巴士內的被困者。（影片截圖）

這名男商戶事後接受傳媒採訪時憶述事件經過說，他看到路面塌陷後首先報警求助，隨後趕到現場想辦法救人。由於洞內有大量的水往外流出，視線被遮擋，難以確定被困者的位置，有人砸開巴士窗戶，將受困人員逐個拉出。他估計當時救出8至9人，當中有男有女還有長者。眾人後來又從坑洞邊緣拉出3至4人，及後消防等部門到場參與救援。

此外，當時參與救人的發還有一名退役武警孫萬紅，他當時嘗試救起懸掛在坑洞邊緣的一名女子，未料發生二次塌陷，孫萬紅亦跌入坑內。其後坑內發出巨響並出現閃燃，孫萬紅懷疑是電纜爆炸，同時水管破裂後流出大量水，他與多人一度身陷淤泥險情。所幸孫萬紅和部分被困者最終被救出，孫本人全身多處骨折，後送院救治。

青海西寧地陷事故現場圖片：

+ 7 + 6 + 5

（綜合報道）