【青海地陷】坑內大量管道破裂　官媒：地陷奪人命變新「城市病」

青海西寧市城中區周一（13日）發生地陷事故，有巴士墮入坑中，造成最少6死16傷。事故坍塌面積約80平方米，官方投入千餘人參與救援。現場搜救援畫面可見，洞中有大量斷裂的管道。 內地近段時間頻繁出現地陷事故，奪去多人性命。官媒《新華社》對此發表銳評稱，地陷卻似乎成了一種新的「城市病」，質疑工程驗收是否存在管理失責。

挖掘機在坑洞中挖掘救援。（新京報）

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事發地位於一條四車道馬路上，距離坑洞10米有醫院、超市及銀行。網上流傳的影片顯示，事發馬路突然出現地陷，一輛巴士正在車站旁停靠時，車頭墜入坑洞中，車尾凌空。數名乘客走避不及，隨車墮入坑中。有途人嘗試拉出坑洞中的人，但數分鐘後發生二次塌陷，坑洞面積擴大，再有人落入坑中，更一度發生閃燃。

當局事後採取停氣停水停電措施，並封鎖現場展開救援，當晚將巴士吊出。根據曝光的救援畫面，坑洞中多條管道斷裂，有挖掘機在坑洞中挖掘，還有消防員腰纏安全繩索後，隨挖掘機進入坑洞下方。

官媒：人民需要腳踏「實」地的安全

據此前報道，廣州地鐵11號線沙河站施工區域，去年12月1日發生路陷，3人途經該區時跌入坑內。惟當局在事發後第41日才搜到最後2具遺體，確認失蹤的3人全數遇難。

此外，福建廈門地鐵2號線的呂厝路口物業開發工地，去年12月12日晚上發生大範圍塌陷。本月4日，江蘇蘇州知名景點十全街路面突然塌陷，地磚裂開、涼亭整個下沉，初步判斷為附近河道清淤施工導致。所幸這兩次事故均未有造成人命傷亡。

針對多宗地陷事件，新華社14日發表銳評稱，一次地陷或許是偶然，但在某些地方，地陷卻似乎成了一種新的「城市病」，數次奪人性命。銳評指出，城市道路不是自然生成的地表，而是經過工程施工與質量驗收、後期維護的建築。遭遇意外，不能屢屢諉過天災。

銳評質問，「這些『偶然』事件為何接連發生？塌陷道路是否是渣爛工程？工程驗收是否存在管理失責？地面沉降防治工作如何推進？中國第一部地面沉降防治規劃出台已近10年，願路面不再空心，莫讓過路的市民戰戰兢兢。」銳評要求重視路面塌陷，讓人民有「腳踏 『實』地的安全」。

（綜合報道）