【2020鼠年】央視春晚暫設兩個分會場　港珠澳大橋西人工島上榜

農曆新年將至，《央視》每年都會在除夕夜舉辦「春節聯歡晚會」（春晚）。 春晚近年都會設置位於全國各地的分會場，官方傳媒在周二（14日）宣布，其中兩個分會場已確定選址在河南鄭州及粵港澳大灣區，後者具體位置是在港珠澳大橋的「白海豚島」，即為靠近珠海一側的西人工島。

報道指，今年的春晚繼續採用「北京主會場+各地分會場」的直播模式，突破演播室界限，將春晚舞台的歡聲笑語帶到觀眾的身邊。選址鄭州，因其處中華腹地、黃河之濱，居天地之中，「作為中國八大古都之一、國家歷史文化名城、全國六個大遺址片區之一，以其悠久的歷史、燦爛的文化，在黃河文明中居於中心地位」。

至於另一個分會場是位於粵港澳大灣區的港珠澳大橋西人工島，又名為「白海豚島」。報道指，粵港澳大灣區建設是落實「一國兩制」，支持港澳融入國家發展大局、保持港澳長期繁榮穩定的重要舉措，「分會場取景港珠澳大橋白海豚島，融合大灣區人文精神和文化特色，展示大灣區發展成果，呈現流光溢彩的灣區城市群像，描繪出粵港澳三地共迎新春、大灣區同創未來的盛世圖景，充分彰顯粵港澳大灣區加快建設富有活力和國際競爭力的一流灣區和世界級城市群的美好前景」。

（央視新聞）