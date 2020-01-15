回應蔡英文「八字箴言」　國台辦：撼山易，撼「九二共識」難

2020年台灣大選，蔡英文以817萬高票勝選連任總統，她稱這次選舉結果彰顯台灣人民拒絕「一國兩制」，並向北京拋出「和平、對等、民主、對話」的「八字箴言」，指這是兩岸要重啟良性互動、長久穩定發展的關鍵。 對此，國台辦周三（15日）回應稱，制度不同並不是統一的障礙，又指「台灣的前途由全體中國人民共同決定」。

蔡英文1月11日召開國際記者會向北京喊話。她強調「和平、對等、民主、對話」這8個字，是兩岸要重啟良性互動、長久穩定發展的關鍵，也是讓兩岸人民拉近距離、互惠互利的唯一途徑。（洪嘉徽攝）

國台辦當日舉行2020年首場例行新聞發布會，發言人馬曉光表示，2016年民進黨當局上台以來，拒不承認「九二共識」，單方面破壞兩岸關係發展的共同政治基礎，支持縱容「台獨」分裂活動，阻撓限制兩岸交流合作，挾洋自重，不斷拋出充斥「兩國論」的分裂言論，肆意攻擊大陸，煽動兩岸敵意，升高兩岸對抗，這是導致兩岸關係惡化、協商對話中斷、台海形勢更趨複雜嚴峻的根本原因。

馬曉光說，堅持體現一個中國原則的「九二共識」是兩岸關係和平穩定不可動搖的基礎，撼山易，撼「九二共識」難，「台獨」分裂勢力及其活動是台海和平穩定的最大威脅，是兩岸同胞利益福祉的最大禍害，必須堅決予以遏制。

他強調，台海形勢走向和平穩定，兩岸關係向前發展的時代潮流是任何人、任何勢力都無法阻擋的。而台灣的前途在於國家統一，台灣同胞福祉系於民族復興，「台灣是包括台灣同胞在內的全中國人民的台灣，台灣的前途由全體中國人民共同決定。」

國台辦稱，「台灣的前途由全體中國人民共同決定。」（資料圖片）

有關「一國兩制」議題，馬曉光重申，制度不同，不是統一的障礙，也不是分裂的藉口。他說，「和平統一、一國兩制」是解決台灣問題的基本方針，也是實現國家統一的最佳方式，而且「一國兩制」在台灣的具體實現形式會充分考慮台灣的現實情況，會充分吸收兩岸各界的意見建議，會充分照顧到台灣同胞的利益和感情。

（綜合報道）