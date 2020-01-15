日本東大副教授發表歧視中國人言論　遭開除並驅逐出校

擔任東京大學特任副教授的企業經營者大澤昇平，自稱是「東京大學最年輕的副教授」，然而他早前因在Twitter上的言論涉及歧視中國人，引發日本網民強烈批評。 東京大學今天（15日）正式宣布，因大澤昇平言論損害該校名譽和信用，決定即日起將其開除。

據共同社報道，2019年11月，大澤昇平以東京大學大學院特任副教授名義，在Twitter發表「不錄用中國人」、「會把中國人的資料篩下去」等涉及歧視的言論，在網上引發極大爭議。2019年12月1日，大澤再次使用同一帳號發文，稱其對自己過激言行帶來的不便與不愉快深表歉意。

事發後，東京大學連發多次聲明進行道歉，還成立事件調查委員會，對大澤進行調查。另據日媒此前報道，大澤昇平在東京大學負責只是由企業和個人贊助的特別課程，事發之後，贊助其課程的全部3家企業宣布停止向東京大學捐款，其所擔任CEO的Daisy公司的瑞士合作企業亦宣布取消合作關係。

2020年1月15日，東京大學正式宣布將大澤昇平懲戒解僱，並譴責他的帖文涉嫌國籍和民族歧視、誹謗中傷該校特任教員、損害該校教員人格。

大澤則在Twitter發文稱，當日上午他正在東大校內寫論文，突然教師們進入房間將他趕出，並通知他被教授會禁止進入東大校園，相關研究資料隨後將會被郵寄到家中，還勸他以後不要再在Twitter發文。

（綜合報道）