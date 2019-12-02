Twitter言論涉歧視中國人　日本東京大學特任副教授發文致歉

擔任東京大學特任副教授（準教授）的企業經營者大澤昇平，日前在個人Twitter上發表歧視中國人的言論，引發中日網民批評。 12月1日，大澤昇平再次在同一帳號上發文致歉，稱「對於其過激言行（給大家）帶來的不便與不愉快，深表歉意」。

大澤昇平現年31歲，是東京大學研究所情報學環（Interfaculty Initiative in Information Studies）及學際情報學府（Graduate School of Interdisciplinary Information Studies）的特任副教授，其Twitter個人簡介自稱「東大最年輕副教授」，並經營一間人工智能開發公司Daisy。

大澤昇平20日在Twitter發文，稱「敝公司Daisy不會取錄中國人」、「不會面試中國人，在書面審查時就會將他們排除」、「在資本主義脈絡上，表現差的勞工被歧視也是理所當然」等言論。

言論事後惹來非議。對此，大澤昇平本人12月1日在其推特上發文致歉。他寫道：「對於自己的過激言行，給大家帶來的不便與不愉快，深表歉意」。他還辯解說：「在一系列推文中提到的關於特定國籍人士能力的判斷，是基於人工智能等有限數據的得出的結果」，並稱「將來，會謹慎、避免使用自己的推文發表歧視（言論）」。

較早前的11月24日，東京大學亦在官網發聲明致歉，稱大澤發文內容與學環及學府毫無關係，但由學環及學府一員發表這樣的言論，令人感到十分遺憾。