【中美貿易協議】劉鶴特朗普簽字現場　基辛格舉動感動中國網民

持續多時的中美貿易戰終於迎來關鍵時刻。1月15日，中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴在華盛頓同美國總統特朗普（Donald Trump）正式簽署中美第一階段經貿協議。

從公布的劉鶴與特朗普簽字儀式的視頻畫面可以看到，坐在台下的年近97歲的美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）頻頻點頭，表示對這一時刻，對這一結果感到滿意。有中國網友在看到這一情景時稱有些感動，認為這一關鍵細節是全場珍貴鏡頭。

正如劉鶴在簽字後所說，中美達成第一階段協議，驗證中國人常說的一句話，「困難並不可怕，辦法總比困難多」。而在尋求解決中美這一問題時，為中美關係改善和建交做出貢獻，被中國視為老朋友的基辛格也「盡心盡力」。

自2018年上半年中美貿易戰開打以來，基辛格頻繁在中美兩國之間來回穿梭，起初，他對外表示，特朗普政府除加強對北京的了解外別無選擇，若中美繼續走向對抗，則世界將會被分裂，這與一戰爆發前情形類似。

2018年5月15日，劉鶴率團赴美進行第二輪中美貿易談判。次日基辛格接見劉鶴，指中美關係至關重要，事關世界和平與繁榮，處理中美關係需要有戰略思維，雙方應加強戰略溝通，不斷擴大共同利益，妥善管控分歧。

此後2018年9月，基辛格接見中國外長王毅就中美關係交換意見。2018年11月，基辛格赴新加坡參加首屆中美新經濟論壇，與中國國家副主席王岐山會面，稱對兩國認識到衝突風險表示樂觀。

2019年9月27日，中國國務委員兼外長王毅在紐約會見美國前國務卿基辛格。（中國外交部網站）

同年11月，基辛格訪問中國，獲中國國家主席習近平、王毅、王岐山、劉鶴等接見，他再度強調中美關係十分重要，事關世界和平與繁榮。2019年11月，習近平、王岐山再次接見基辛格，並談及中美貿易戰，習近平藉此向美國傳遞中國不想要貿易戰，但不怕打的信息。