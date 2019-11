習近平會晤基辛格　首度評價第一階段貿易協議並警告美方

中國國家主席習近平11月22日在北京會晤到訪參會的代表團,首次評價中美第一階段貿易協議,釋放積極信號同時,也向美方稱「必要時我們將還擊」。

習近平11月22日在北京人民大會堂會見出席北京創新經濟論壇(New Economy Forum)的國際代表團,包括美國前國務卿基辛格(Henry Kissinger)、美國前財長保爾森(Henry Paulson)等逾十人。

習近平表示:「中國想要同美國一起朝着達成第一階段的貿易協議努力,要在相互尊重和平等的基礎上。」

習近平強調稱:「我們沒有發動這場貿易戰,這不是我們想要的。」

彭博社報道,習近平還說道:「必要的時候,我們將還擊。但我們一直非常積極爭取,嘗試避免貿易戰。」(When necessary,we will fight back,but we have been working actively to try not to have a trade war)習近平重申:「中國不想要貿易戰,但我們不怕還擊。」

《華爾街日報》11月21日引述知情人士透露,中國副總理劉鶴已邀請美國談判代表進行新一輪面對面磋商。美國和中國正在設法達成一項有限的協議,以幫助緩和這兩個世界最大經濟體之間的緊張形勢。劉鶴在上週(11月11日至17日)晚些時候的通話中,邀請美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)和財政部長姆努欽(Steven Mnuchin)在北京舉行會議。

中國商務部發言人高峰11月21日亦在記者會上表示:「中美雙方一直保持密切溝通。中國官員希望在下週四感恩節假期前進行面對面磋商,但美方還沒有確定日期。」

特朗普(前排左)11月20日參觀蘋果在得克薩斯州的工廠。(AP)

知情人士對《華爾街日報》補充稱,美國談判代表已表示願意進行面對面會談,但除非中國明確表示會在知識產權保護、強制技術轉讓和農產品採購方面做出承諾,否則他們將不願跨越太平洋來中國進行磋商。

彭博社11月20日消息稱,直接參與活動的知情者透露,劉鶴於11月20日北京的一場晚宴上發表演講時表示,對中美達成第一階段貿易協議「謹慎樂觀」,雖然中美貿易談判正在兩國關係緊張的形勢下持續展開,中美關係正因香港等問題而呈現緊張局面。

而在演講之外,劉鶴進一步對一名與會者說,雖然對美國的數項要求感到「困惑」,但有信心,第一階段協議可以達成。