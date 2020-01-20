【武漢肺炎】疫情迅速蔓延病例大幅攀升　內地民眾疑官方「瞞報」

武漢新型冠狀病毒感染的肺炎疫情還在蔓延，截至1月20日晚，全國確診病例增加至218例。且還處於增加趨勢中。

武漢肺炎病例風波持續，涉事海鮮市場在疫情剛出現時就有檢察人員在進行調查。（微博@重慶檢察）

綜合媒體報道，湖北省武漢市等多個地區發生新型冠狀病毒感染的肺炎疫情，截至1月20日晚上8點，中國境內累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例224例，其中確診病例218例（武漢市198例，北京市5例，廣東省14例，上海1例）；疑似病例6例（四川省2例，雲南省1例，上海市1例，廣西壯族自治區1例，山東省1例）。日本通報確診病例1例，泰國通報確診病例2例，韓國通報確診病例1例。

值得一提的是，就在20日上午，官方通報數據顯示，北京出現2例新型冠狀病毒肺炎病例，廣東深圳的是1例。

僅僅過去不到一天時間，北京就上升至5例，廣東省更是大幅攀升，出現了14例病患，上海疑似病例中也確診了1例。

這也讓中國社會圍繞武漢肺炎的氣氛一下子變得緊張了起來。

網絡上甚至出現了一些懷疑政府沒有及時通報相關信息的聲音，認為又出現了SARS早期的「瞞報」。

提起2003年發生在北京的SARS，很多人會想到口罩、板藍根、著名醫學專家鍾南山，以及7天7夜平地而起的小湯山醫院，但沒有幾個人知道，當年如果沒有解放軍301醫院普通外科的醫生蔣彥永用極大的勇氣撕開被遮蔽的真相，如果不是他的決心，當年的SARS疫情極有可能演變成覆蓋更多人的悲劇。

蔣彥永曾是解放軍301醫院的軍醫，有少將軍銜。2002至2003年發生沙士疫情期間，中國政府曾試圖掩蔽事實，限制媒體報導，並宣稱只有12個病例，死亡3例。蔣彥永醫生接受《華爾街日報》與《時代周刊》的記者採訪，將他掌握的情況公開，沙士真相才得到報導。（網上圖片）

也因為當時的「瞞報」事件，時任中國衛生部黨組書記職務的張文康、以及北京市委副書記孟學農被免職。

從目前官方已經公布的情況來看，新型冠狀病毒肺炎的危害性不算高，流行病毒學家、紐芬蘭紀念大學終身教授王培忠表示，相比SARS，新型冠狀病毒肺炎在致死率和傳染性兩方面都比較温和。

儘管如此，畢竟不能排除有限人傳人的可能。對於此次新型冠狀病毒的傳染情況，武漢市衛健委曾表示，現有調查結果表明，尚未發現明確的人傳人證據，不能排除有限人傳人的可能，但持續人傳人的風險較低。

不過，1月20日，武漢市衛健委官方網站發佈最新通告。最新通告中首度沒有提及上述「不排除有限人傳人」及「持續人傳人風險較低」的說法。

這也意味着，目前，新型冠狀病毒是否具有人傳人的特性仍未明確。

有多個亞洲國家和地區宣布對來自武漢的旅客進行入境檢查，美國亦有3大機場對武漢旅客實施檢疫措施。（路透社）

好在從SARS開始，中國已經積累了大量疾控經驗，也的確應當有能力控制這次疫情的擴散和危害程度。

有分析認為，此次武漢肺炎疫情顯然是處於確認、判斷的過程中，這個過程應當說沒有人為加大公眾感染疫情的風險，相關防控工作一直在進行。而且在社交媒體時代，非官方的信息一直在互聯網上傳播，與官方信息開展競爭，這樣的輿論大環境也是完全不同的，官方即使想隱瞞信息也沒有條件。