【駕車入故宮】院長王旭東向公眾致歉　副院長和保衛處長停職

自稱是已故解放軍高級將領、前全國政協副主席何長工孫媳婦的女網民高露（網名「露小寶LL」）日前在微博炫耀，其與朋友在北京故宮閉館日，得以避開人潮兼駕駛一輛平治豪車入內，惹來輿論一片嘩然。據故宮博物院官方微博周二（21日）凌晨消息，故宮博物院院長王旭東向公眾致歉。

王旭東表示，近期發生的「開車進故宮」事件引發社會高度關注，引起公眾對故宮文物保護的擔憂，他代表故宮博物院再次向社會公眾誠摯道歉，並宣佈副院長停職。

王旭東說，上周一（13日）故宮博物院的閉館日活動有200多人參加，因原定停車場車位已滿，相關部門引導車輛停放時，臨時改變停車位置，未嚴格執行報批的接待方案，將原定的西華門內西河沿停車場變更為午門內金水河南側臨時停車場；該區域地面是歷年來不斷更新的現代材料，多年來一直作為閉館時段的車輛通道和閉館日活動的臨時停車場所。

王旭東說，今次事件反映出故宮博物院在內部管理和社會服務中存在的短板不足，經研究決定，對負有領導責任的故宮博物院分管副院長和保衛處處長停職檢查；故宮博物院將汲取教訓，以此為戒，全面加強管理，認真進行整改，對故宮內所有車輛通道、停放場所進行排查，確保不對故宮文物造成損害，確保故宮安全，全力守護好故宮，為社會提供更多更好的公共服務。