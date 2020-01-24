【預防武漢肺炎必讀】戴日本口罩也會中招？　專家指這招更有效

武漢肺炎疫情爆發，民眾紛紛戴上口罩自保。究竟口罩能不能擋住病毒防止染病？

BBC報道，英國倫敦大學專家說，一般口罩不夠密合、沒有空氣過濾功能而且讓眼睛暴露在外，無法阻擋大部分透過空氣傳染的病毒，但口罩可以降低接觸到含病毒飛沫的風險，也可減少以手摸嘴造成的感染，還是有防疫效果。

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英國衛生官員說，預防疾病更重要的是保持良好的衛生習慣，勤用肥皂洗手、雙手避免碰觸眼鼻，及維持健康的生活方式。

口罩無法完全阻隔空氣中病毒

BBC報道，任何傳染病疫情爆發時，人們都會戴上口罩自保。最近武漢發生2019冠狀病毒疫情，人們也戴口罩防止病毒感染。

病毒學家認為，口罩無法完全防止經由空氣傳播的病毒。然而，有些證據指出，口罩有助於防止以手碰觸口鼻造成的疾病傳染。

醫療用口罩最早在18世紀末引進醫院，直到1919年發生造成5000萬人死亡的西班牙流感疫情，大眾才開始使用醫療用口罩。英國倫敦大學聖喬治學院的專家卡林頓說，供大眾使用的常規醫療用口罩不夠密合，沒有空氣過濾器，且眼睛會暴露在外，所以無法有效防護藉由空氣傳播的細菌或病毒。

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口罩主要防止手摸嘴造成傳染

不過，口罩有助於阻隔帶有病毒的噴嚏或咳嗽「飛沫」，並防止以手摸嘴造成的傳染，因此還是有防疫效果。澳洲新南威爾斯大學2016年一項研究指出，人們每小時碰觸自己的臉約23次。

英國諾丁漢大學分子病毒學教授鮑爾表示：「以醫院為場景進行的一項有良好對照的研究中，口罩和專用防毒面具對於預防流感感染效果一樣好。」防毒面具通常附有空氣過濾器，專為防止空氣中可能有害的粒子。鮑爾說：「然而，當你看到口罩在人群中防止病毒傳播的效力時，研究數據就沒那麼漂亮了，因為長期戴着口罩是個挑戰。」

打噴嚏摀嘴、勤洗手 更有效

英國貝斯法斯特女王大學的班福德博士說，比起戴口罩，其他簡單的衛生措施可能更有效，「打噴嚏時摀住嘴巴、勤洗手，沒洗手前不要用手觸摸口鼻，都可以減少感染呼吸道病毒的風險」。

英國國家醫療保健服務（NHS）表示，要避免感染流感之類病毒，最好方法是定期用溫水和肥皂洗手、盡可能不要碰觸眼睛和口鼻，及維持健康的生活方式。

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口罩須正確配戴、經常更換

英國公共衛生部傳染病部門負責人鄧寧說：「雖然戴口罩有一定好處，但事實上，幾乎沒有證據證明在臨床環境外戴口罩會帶來廣泛的益處。」他表示，口罩必須正確配戴、經常更換，脫口罩時也要注意。

鄧寧說：「研究也顯示，長時間戴口罩會使人們遵從上述行為的比率降低。」他說，如果擔心感染疾病，最好的辦法是保持手部清潔並注重個人衛生。

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