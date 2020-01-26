【武漢肺炎】延長春節假期首城：蘇州企業元宵節復工

今天（26日），中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組會議舉行。會議要求，及早做好春節假期後疫情防控安排，適當延長春節假期，調整學校開學時間。 蘇州成為全國首個公開通知延長假期時間的城市。

蘇州今日發布通知稱，區域內企業復工、復業時間不得早於2月8日24時；學校開學時間不得早於2月17日24時。

蘇州關於加強新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的通告（第3號）指出，各地各單位最大程度動員離蘇人員不得提前返回蘇州，本地人員做到減少流動。

通告指出，本行政區域內企業復工、復業時間不得早於2020年2月8日24時；學校開學時間不得早於2020年2月17日24時。涉及市民生活必需的行業（如供水、供氣、供電、通訊、超市、農貿市場等）及疫情防控必需的行業除外。用人單位依法保障員工合法權益。

內地其他各省市也將跟進宣布延長春節假期及延期開學的措施。（中新社）

繼早前湖北省通告全省大中小學延期開學。北京市今天（26日）下午也宣布，寒假過後的大中小學幼兒園下學期開學日延後，北京市各校須一校一政策，因地制宜合理安排學生學習，要特別重視學生的心理健康工作。

預估內地其他各省市也將跟進宣布延長春節假期及延期開學的措施。