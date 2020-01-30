【武漢肺炎】湖北省長感謝網友批評： 這是給我們開的苦口良藥

截至1月28日24時，湖北累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例3554例，其中新增病例840例，重症671例，危重症228例，死亡125例，治癒出院80例。 29日晚，湖北省召開新聞發布會通報疫情和防控工作情況。湖北省委副書記、省長王曉東在發布會上正面回應了網友的批評。

王曉東表示，疫情爆發以來，有不少朋友對湖北的防控工作提出了批評，有些意見比較尖銳，他理解這是給領導們開的苦口良藥，就是希望我們把工作做好。他表示非常感謝大家對各級領導的監督和批評，也希望大家繼續對他的工作，對湖北省政府的工作進行監督和批評，共同為阻擊疫情而戰鬥。

湖北省委副書記、省長王曉東，湖北省衛健委主任劉英姿，及武漢大學中南醫院呼吸內科主任程真順通報疫情防控工作進展。（網上圖片）

王曉東表示，現在醫療力量不足，是湖北省各市、州面臨的突出困難，目前市、州確定了定點機構，新建、擴建醫療機構70多家，新增床位8000多張。28日晚上11點，黃岡「小湯山醫院」正式啟用，開始轉運、收治病人。

當被問及湖北其他地市如何加強防控時，王曉東表示，武漢始終是疫情防御的重中之重，現在全省17個市州都已經發現確診的病例，也就是全覆蓋了。重點做好武漢防控的同時，加強其他市州的防控，形成全省聯防聯控的工作格局。

王曉東說，市、州的疫情防控當務之急就是加強重點地區、重點人員的防控，現在黃岡、孝感、荊門、咸寧等地的形勢比較嚴峻，特別是黃岡，確診和疑似病例累積超過1000人，絕不能讓黃岡成為第二個武漢。為此，昨天湖北省決定派出工作組進駐黃岡，其他市州也派駐了督導組，堅持早發現、早診斷、早隔離、早治療，才能為疫情的防控爭取主動。

他表示，截至今天12時，全省慈善系統、紅十字會系統，累計收到慈善金額42.6億元，慈善物資529萬件。

王曉東在新聞發布會現場鞠躬感謝醫護人員。（網上圖片）

王曉東在新聞發布會現場鞠躬感謝醫護人員。他說：「現在大家稱呼醫護人員是最美逆行者，因為醫護人員不顧個人安危，始終奮戰在阻擊疫情的第一線。我感到，他們是這個時代最可愛的人，我向所有醫護人員說一聲，你們辛苦了，謝謝你們。」他表示，決不能讓醫護人員流汗、流血、又流淚。

此外王曉東指出經過湖北省疫情防控指揮部研究決定，全省各類企業復工的時間不早於2月13號24時，各類學校延期開學，具體開學時間視疫情防控的情況確定。

事實上，自武漢肺炎疫情發生伊始，湖北官方尤其是此次疫情的重災區武漢就成為外界質疑的焦點。隨著疫情不斷擴大，外界紛紛質疑，事件背後是否存在疫情瞞報、官員瀆職的情形等。網友還批評官員缺乏應急能力，導致錯過黃金防疫期讓病毒向全中國和世界散播，指「武漢小跑進入無政府狀態」。

此外在疫情迅速擴散這樣一個特殊時刻，仍有500萬人像往年一樣正常離開武漢，也凸顯在疫情防治面前，武漢官方在人口管制、疏導工作上的疏漏。

武漢市長周先旺。（中共黃石紀委監委官網）

據了解，1月24日，《湖北日報》記者張歐亞曾在微博公開發聲要求武漢換帥。他說：「據當前日益嚴重並繼續擴大的異常嚴峻的形勢，當前的台上者不具這樣的領導指揮力！為了武漢，希望立即換帥！！！」。但微博其後被刪除，《湖北日報》還向武漢市委發函致歉。

武漢市長周先旺在1月27日接受央視採訪時承認信息披露不及時，並表示只要是有利於疾病控制，自己「願意革職以謝天下，不怕在歷史上留下罵名」。