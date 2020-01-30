【武漢肺炎】新加坡現禁中國人入境言論　教育部長引《論語》回應

﻿據新加坡《聯合早報》28日報道，在新型冠狀病毒疫情爆發期間，新加坡陸續出現「禁止中國旅客入境」的排外言論。對此，新加坡教育部長王乙康引用《論語》中的 「己所不欲，勿施於人」，呼籲民眾要將心比心。

王乙康表示，新加坡在沙士（SARS）高峰期亦曾受嚴重影響，「當時若其他國家說『把新加坡人都趕出我們的國家』，我們會怎麼想？」新加坡是國際樞紐，發生這類疫情時很可能受到嚴重打擊，「我們要己所不欲，勿施於人，客觀應對這個問題。」

新加坡目前未全面禁止中國旅客入境。（資料圖片）

報道還提到，新加坡國家發展部長兼財政部第二部長黃循財向傳媒透露，這類排外情緒已在本地出現，而政府也知道這些情緒會湧現，所以希望安撫民眾，讓民眾了解新加坡已有一整套完善措施應對疫情。他保證，政府會竭盡所能保護新加坡人，但這不代表就得過度反應或接受排外主義。

被問及是否會禁止湖北旅客進入新加坡時，黃循財表示，中國已全面禁止旅行社出團，從中國入境新加坡的人數已在減少。此外，新加坡政府在新措施中也會對持湖北省簽發護照的旅客進一步檢查。政府已採取必要措施，但隨着情況變化不排除採取進一步行動。

有些國家已開始安排專機到湖北幫忙撤僑，對此，新加坡交通部兼通訊及新聞部高級政務部長普杰立醫生透露，交通部及駐中國的外交官員正就此與中國政府商談。據了解，有30多名在武漢的新加坡人已與新加坡外交部聯繫。

（新加坡《聯合早報》）