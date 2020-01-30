【武漢肺炎】一文睇清中央、內地各部門抗疫措施政策

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，截至1月29日，內地確診病例已逾7700宗，170名感染者死亡。 為應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情，中共中央、國務院、以及內地多個部門先後發布多項重要舉措。《香港01》帶你一文了解內地各部門抗疫措施政策。

李克強到湖北武漢考察指導新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作。（新華社）

一. 中央決策：

中共中央：印發《關於加強黨的領導、為打贏疫情防控阻擊戰提供堅強政治保證的通知》。當中強調，各級黨委黨組、領導班子和領導幹部、基層黨組織和廣大黨員等，要不忘初心、牢記使命，堅定不移把黨中央決策部署落到實處，堅決打贏疫情防控阻擊戰。

成立「中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組」，國務院總理李克強任組長、中共中央政治局常委、中央書記處書記王滬寧任副組長。

受中共總書記習近平委託，李克強27日到湖北武漢考察指導新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作。

中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組：進一步加強湖北省和武漢市疫情防控工作；各地要提高分散接診、集中收治能力；迅速組織醫用防護服、口罩、護目鏡、藥品等生產企業復工復產；加強生活必需品供應；指導有關單位允許來自疫情高發地區人員、非緊迫工作崗位人員適當延期返程；湖北等疫情相對嚴重省市可依法經國務院批准，採取適當推遲開工開業開課等必要措施；協調調度防控所需醫護人員、醫用物資和居民生活必需品等。

各地大專院校、中小學、幼兒園推遲開學，具體時間由教育部門另行通知。（資料圖片）

二. 疫情防控：

國務院辦公廳：延長2020年春節假期至2月2日；各地大專院校、中小學、幼兒園推遲開學，具體時間由教育部門另行通知。

國家衛健委：加強疫情社區防控工作。社區未發現病例，實施「外防輸入」的策略；社區出現病例或暴發疫情，採取「內防擴散、外防輸出」的策略；社區傳播疫情。採取「內防蔓延、外防輸出」的策略。

發布《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第四版）》。

國資委：充分發揮醫藥、能源、通信、運輸儲備、貿易、建築施工等行業中央企業優勢作用，打好疫情防控阻擊戰。指導督促涉醫藥中央企業積極做好病毒檢測試劑盒有關醫療設備、防護裝備等物資生產儲備工作等。

民政部：要求所有兒童福利機構、未成年人救助保護機構實行封閉管理。取消所有外出及機構內集中性質活動。

人社部、國家衛健委、農業農村部：向回鄉農民工發出六點倡議，早報告、戴口罩、勤洗手、拒熱鬧、少串門以及不趕集。

市場監管總局、農業農村部、國家林草局：嚴禁任何形式的野生動物交易活動。

財政部、衛健委：下達2020年基本公共衛生服務和基層疫情防控補助資金99.5億元。

+ 6 + 5 + 4

三. 醫療救治：

財政部、醫保局、衛健委：免除疑似患者和異地就醫確診患者醫療費用。

國家發改委：緊急下達3億元（人民幣，下同）專項補助武漢火神山醫院和武漢雷神山醫院。

財政部：建立疫情防控採購「綠色通道」。截至2020年1月26日0時，全國各級財政已下達疫情防控補助資金112.1億元，用於醫療救治、疫情防控所需設備和防控物資採購等。

國家市場監管總局：抓好市場價格監管，持續加大對防疫用品、民生用品等重要商品的價格監管力度。

國家醫保局：異地就診由就醫地墊付費用，綜合保障擴大到疑似患者 。

中國疾控中心：開始研發新型冠狀病毒疫苗，進行新型冠狀病毒肺炎的藥物篩選。

國家市場監管總局： 抓好市場價格監管，持續加大對防疫用品、民生用品等重要商品的價格監管力度。（視覺中國）

四. 交通出行：

交通運輸部：道路水路鐵路客運客票免費退票。

海關總署：全國口岸重新啟動出入境人員填寫《中華人民共和國出/入境健康申明卡》進行健康申報的制度。

鐵路部門：中國鐵路武漢局集團有限公司將於2020年1月26日—2月26日變更、停運部分旅客列車運行區間。

中國民用航空局：1月28日前購買的機票均可免費退票。

國家郵政局：要求規範有序做好疫情防控物質運輸服務。重點做好疫情防控應急物資和武漢市民正常基本生活寄遞保障。

國家移民局：中國公民可憑有效護照等出入境證件從國家對外開放口岸正常入境。湖北省公安機關出入境管理部門暫停受理普通護照和往來港澳通行證、往來台灣通行證以及往來港澳台簽注申請。

國家移民局： 中國公民可憑有效護照等出入境證件從國家對外開放口岸正常入境。（資料圖片）

五. 教育考試

國家公務員局：中央機關及其直屬機構2020年度公務員考試錄用、公開遴选和公開選調面試時間推遲。

教育部：2020年春季學期延期開學。時間待定。

教育部考試中心：取消2020年1月31日和2月所有各類雅思考試以及2020年2月所有托福、GRE、GMAT考試。

教育部：開展疫情相關心理危機干預工作。為全國民眾開通了心理支持熱線和網絡輔導服務。

文化和旅遊部：暫停社會藝術水平考級現場考級活動，具體恢復日期另行通知。

中國銀保監會： 受疫情影響失去收入來源的人群，可延後住房按揭、信用卡等還貸款。（資料圖片）

六. 金融政策

中國銀保監會：受疫情影響失去收入來源的人群，可延後住房按揭、信用卡等還貸款。

證監會：A股延遲開市。各證券、期貨交易所1月31日休市，2月3日起照常開市。期貨交易所1月31日晚上不進行夜盤交易。

國家外匯管理局：境內外因支援此次疫情匯入的外匯捐贈資金，銀行可直接通過受贈單位已有的經常項目外匯結算賬戶，便捷辦理資金入賬和結匯手續。暫停實施需開立捐贈外匯賬戶的要求。與疫情防控有關的其他特殊外匯業務，銀行可先行辦理。