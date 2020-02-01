【武漢肺炎】央視記者探訪武漢紅十字倉庫　遇保安阻撓直播被中斷

湖北省紅十字會近日因捐贈物資分配問題引發爭議，亦令外界質疑源源不斷運送物資到武漢市，何以當地醫院仍然頻頻公開表示物資緊缺。 為此，中央廣播電視總台的記者周六（1日）實地走訪湖北省紅十字會屬下的武漢紅十字會的倉庫，卻在物資分發的地方遇到保安阻撓拍攝，交涉過程中記者的直播更被中斷。

官媒記者實地走訪湖北省紅十字會屬下的武漢紅十字會的倉庫。（影片截圖）

從直播片段所見，武漢紅十字會的倉庫設於武漢市國際博覽會中心，記者當時要探訪的地方是倉庫中主要用作集中物資及派發的地方。正當記者簡單交代現場的環境時，一名保安突然趕到並要求記者離開，聲稱只准在倉庫外拍攝，並強調是他的「職責」。記者聞言就稱設備放置在另一邊，希望先取回設備才離開。未料保安態度強硬，要求記者直接從後方的門口離開，「從這邊出去，一樣的一樣的」，稱記者離開後可再繞路取回設備。

記者繼續嘗試溝通，並表明身份是中央廣播電視總台新聞新媒體中心的記者，正在進行直播，但保安仍然堅持，要記者立即離開，未幾直播訊號就中斷。

事件引來網民熱議，有鑑於湖北省紅十字會此前引發的爭議，如今就連官媒記者的採訪亦故意阻撓，紛紛留言批評「一個1300w人觀看的直播都敢攔，這紅十字什麼背景啊！」、「紅會本應是一公益民間組織，現在牛比到淩駕於黨的喉舌媒體之上」、「巴西毒梟都攔不住的央視哈哈哈哈，被黑十字會的小保安攔了」。

另一方面，據此前的《央視新聞》的報道，記者在倉庫採訪期間明顯感受到現場工作人員的壓力和對媒體的防備，「記者始終沒有在現場見到紅十字會的工作人員，一位從其他部門抽調來的工作人員私下說，『紅十字會幾十年沒打大仗了，一打仗就有點亂。』」

對於物資分配效率的問題，武漢紅十字會晚間透過官方網站發出聲明，指為進一步縮短運轉時間，將適當調整定向捐贈的流程，若然境外單位或個人有定向捐贈單位，可直接與受贈單位對接，確認後就能將物資發貨，不必再經過武漢紅十字會。

（綜合報道）