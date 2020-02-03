【武漢肺炎】內媒：確診海通高層鄧晞父親並非武鋼前董事長鄧崎琳

早前海通國際投資部董事總經理鄧晞確診感染武漢肺炎，而她自武漢赴港探親的父母此前已被確診。由於鄧晞與父母入住香港W酒店及到訪香港麗思卡爾頓酒店及香港四季酒店，被不少人批評為「播毒」。近日內地網傳，鄧晞之父是武鋼前董事長鄧崎琳。

目前，鄧崎琳還在服刑中。（中國企業聯合會官網）

據中共北京市委主管《新京報》今天（3日）報道，知情人士透露，上述鄧晞之父為鄧崎琳的網傳消息為假消息，根據公開資料顯示，鄧崎琳出生於1951年，現年69歲，而根據香港政府披露的資料，鄧晞父親的年齡為72歲，上述消息人士透露，鄧晞父親為武漢當地一家國企的工程師，是一名高級知識分子，而鄧晞本人則在武鋼旗下一間中學讀書。

另外，在2015年8月，鄧崎琳涉嫌嚴重違紀違法接受調查。2016年1月，鄧崎琳被立案偵查並採取強制措施。

2017年5月31日，廣東省佛山市中級人民法院公開宣判武漢鋼鐵（集團）公司原黨委書記、董事長鄧崎琳受賄案，對被告人鄧崎琳以受賄罪判處有期徒刑15年，並處罰金500萬元人民幣；對查封、扣押、凍結在案的受賄所得贓款、贓物及孳息以及鄧崎琳家屬自願代為退繳的款物，依法予以沒收，上繳國庫；對鄧崎琳受賄所得的贓款、贓物繼續予以追繳。

海通證券投資部董事總經理鄧晞確診感染新型冠狀病毒。（網上圖片）

根據香港衛生防護中心資料，鄧晞父母於1月22日乘坐國泰港龍航空KA853班機由武漢到香港，即日入住香港W酒店至1月28日，其後二人曾到訪香港麗思卡爾頓酒店及香港四季酒店，並從香港四季酒店乘坐救護車到瑪麗醫院及入院接受隔離治療。

鄧晞本人在1月31日也確診感染新型冠狀病毒，她隨後在朋友圈向公眾致歉，表示為香港防疫帶來大麻煩「十萬分自責」。