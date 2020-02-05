【武漢肺炎】疫情形勢嚴峻　湖北省委書記蔣超良提六大要求

新型冠狀病毒感染的肺炎疫情持續蔓延，此次疫情重災區湖北的相關動態備受關注。2月5日，湖北省委書記、省新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部指揮長蔣超良強調，要千方百計做好源頭管控。

1月30日晚，湖北省新型冠狀病毒感染的肺炎防控指揮部舉行例行新聞發佈會，介紹疫情防控工作情況。湖北省委書記蔣超良回答媒體提問。 （中新社）

蔣超良指出要及時研判分析新增發熱人員情況，倒查追蹤、及時隔離密切接觸者，採取有效措施降低新增發熱人數。對社區居家人員進行拉網式排查。加大全市消殺滅力度，確保污水和垃圾得到及時有效處理。儘快隔離收治居家待治的疑似患者和確診患者，切實做到應收盡收；改進診斷方法，結合臨床影像和試劑檢測結果，快速篩查疑似病例。動態用好全市醫院床位，促進住院轉陰患者早日康復出院；保障物資供應，絕不允許因防護物資不到位而貽誤治療；提升醫療物資分配效率和救護車輛運轉效率。做好蔬菜水果等生活物資供應配送，暢通綠色運輸通道，保持物價穩定；做好宣傳教育和輿論引導工作；加強社會治安工作；抓好專門醫院建設及交接工作，按照移交要求，及時查漏補缺，確保新建醫院醫療設施配備、垃圾和污水處理等符合標準。

2月4日晚，貴陽市觀山湖區金融城九棟高樓樓體上打出「武漢加油、中國加油」「眾志成城、抗疫必勝」等字樣的樓體燈光，鼓勵民眾積極抗疫。（中新社）

2019年12月末武漢肺炎疫情發生後顯然沒有得到應有的重視。湖北省和武漢市黨政高層一直到2020年1月20日前後還在頻繁參與春節前的例行官方活動，譬如當月召開的省「兩會」、慰問地方駐軍、視察省內扶貧脱困甚至還組織觀看群體性的新春聯歡活動等，而這些活動均與防疫無關。

2月3日晚，蔣超良表示兩次深刻反省之前，多名湖北省和武漢市高層多次公開以個人身份進行表態。比如，武漢省長王曉東公開在新聞發佈會上致歉，「新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發生以後，讓黨中央和全國人民揪心，我們感到非常痛心，非常內疚，也非常自責。」湖北省委副書記、武漢市委書記馬國強則更自省道，「我現在是一種內疚、愧疚、自責的心態，如果早採取嚴厲的管控措施，結果會比現在好，對全國各地的影響要小，也會讓黨中央、國務院少操心。」

2月3日當天，中共最高領導人習近平主持召開有關此次武漢肺炎疫情的第二次政治局常委會議。在這次會議上，中共高層不僅對「不服從統一指揮和調度、本位主義嚴重的，對不敢擔當、作風漂浮、推諉扯皮的（行為）」給予警告，威脅追究直接責任人責任，問責黨政主要領導甚至懲處失職瀆職者，據透露還「研究了其他事項」。

正是在此背景下，2月4日，湖北省紀委監委率先發難，就湖北省紅十字會調撥緊缺醫用物資不力對其常務副會長張欽等人給予處分，其中張欽本人被直接免職。同日，武漢市統計局副局長夏國華被免職，武漢市發改委兼統計局局長孟武康和武漢市政府辦公廳副主任黃志彤被誡勉談話，3人受處分據稱也與救援物資違規分配有關。

迹象顯示，中共可能不會等到疫情局勢遏制後才啟動問責程序，「清算」有可能與抗疫同時推進。