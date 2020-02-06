【武漢肺炎】上海醫生鼓勵公眾別出門：在家悶2周把病毒「悶死」

武漢肺炎疫情持續。為防止疫情蔓延，武漢等多個內地城市先後宣布「封城」或出行管制，多地政府亦呼籲民眾盡量留在家中。 上海有醫生鼓勵道，此舉「不是隔離，是在戰鬥」，在家「悶」兩周，把病毒「悶死」。

上海醫療救治組專家、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏接受傳媒採訪時表示，這個病最有效的藥物是人體自身的免疫力，醫護人員的職責除了幫病人做好隔離之外，最重要的就是幫助進入這裡治療的病人挺過2周，「挺過2週之後，病人自身的抗體就起來了，病人自身就對病毒有強大的對抗力量。」

他形容，在特效的抗病毒藥物出來之前，現在的治療方式和個體化、精細化的管理，以及多學科專家團隊的配合，是上海治療的主要經驗。

張文宏又出言鼓勵大眾不要出門，形容現在開始每個人都是「戰士」，呆在家中不出門的也是戰士，「你在家裡不是隔離，是在戰鬥啊！你覺得很悶嗎？病毒也要被你『悶死』了，『悶』兩個禮拜。希望大家在返城後在特定的點待兩周，學生待在家裡好好做功課，上班族待在家中或單位好好工作......等把發病的人都找出來後，其餘人就安全了，這個策略叫『悶』，需要你們每個人都做貢獻。......我們必須依靠『悶』的政策，來『悶』住病毒。」

上海華山醫院感染科是國家重點學科，參與過「沙士」與H7N9禽流感的救治。(資料圖片)

曾稱「不能欺負聽話的人」 將前線醫生換成黨員

張文宏是中華醫學會感染病學分會常委兼秘書長，中華預防醫學會感染病分會副主任委員，他所領銜的華山醫院感染科是國家重點學科，參與過「沙士」與H7N9禽流感的救治。

值得一提的是，他上月底接受傳媒訪問時表示，為消除前線醫生的恐懼，他自己每周會巡房至少1至2次；他又說，人不能欺負聽話的人，所以會將所有前線醫生換成科室裡的共產黨員，不容他們討價還價。