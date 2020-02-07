【武漢肺炎】武漢市監局：繞開紅十字會捐贈，若涉違法違規將處理

雖然武漢紅十字會近來屢遭質疑，但武漢市市場監督管理局7日依然發布文件呼籲，社會盡量通過紅十字會進行捐贈。 文件指出，社會各界捐贈對象主要是市紅十字會，但也有定向捐贈給指定醫療機構的情形，對繞開紅十字會直接向有關單位捐贈的防護用品，凡涉嫌違法違規的行為我們將依法處理。

武漢市市場監督管理局指，社會各界及不少個人通過不同途徑踴躍捐贈口罩等醫用防護物質，捐贈對象主要是市紅十字會，但也有定向捐贈給指定醫療機構的情形。

市場監督管理局稱，武漢市新型肺炎防控指揮部應急保障組近日發佈了《關於採購或捐贈防疫醫用耗材有關事項的公告》（以下簡稱《公告》），對捐贈物資有關標準和事項進行了詳細說明：市紅十字會接受的捐贈物資一律暫存國博中心，經過入庫驗收，分區分類定位存放，再以最快的速度分發出去；其中在入庫驗收環節，由市市場監管局派出工作人員24小時值守，主要職責是根據《公告》所述標準，對捐贈物質進行現場查驗，判定能否用於醫療機構。

市場監督管理局稱，這一措施有效防止了假冒偽劣產品流入醫療機構。

市場監督管理局表示，下一步，將加強對《公告》的宣傳和執行，進一步呼籲廣大愛心人士，在組織捐贈醫用物質前，先熟悉掌握醫院所需物質的品種和標準，並儘量通過紅十字會統籌實現捐贈，以免繞開紅十字會定向捐贈後，增加醫院查驗負擔，帶來安全風險。對繞開紅十字會直接向有關單位捐贈的防護用品，凡涉嫌違法違規的行為將依法處理。