【武漢肺炎．有片】送別李文亮　武漢市民獻花吹哨悼念

湖北武漢中心醫院的眼科醫生李文亮，早前確診受感染後在周五（7日）凌晨宣告不治，終年34歲。他率先揭露新型冠狀病毒肺炎疫情，卻被武漢公安機關認定是謠言予以「訓誡」，在內地激起了從未有過的廣泛共情，悼念之聲鋪天蓋地。 在李文亮生前工作過的武漢中心醫院後湖院區門診樓門口，不少市民自發前來敬獻花束，表達哀思。此外，有網民周五發起「今夜，我為武漢吹哨」活動，祭奠揭露疫情的「吹哨人」李醫生。

前來悼念李文亮醫生的市民擦拭眼角的淚水。（中國日報）

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綜合內媒報道，武漢中心醫院後湖院區門診樓門口擺放著李文亮的照片和市民送來的鮮花。不時有穿著防護服的醫護人員前去弔唁，有的武漢市民駐足靜立，也有外地的人委託武漢朋友去獻花。

此外，微博流傳一份武漢市民提議同心者參與「今夜，我為武漢吹哨」活動，「讓我們今天晚上9時在家中點亮燈光、吹響口哨，祭奠為武漢吹哨、揭露疫情的李文亮醫生！讓我們用燈光和哨聲，祭奠在疫情中永逝、甚至來不及道別的親人、朋友、鄰居、同事和同胞。」

據介紹，祭奠活動時間在當晚8時55分至9時05分，前5分鐘的祭奠方式是關燈默哀，後5分鐘的祭奠方式是用手中能發出光的所有物件指向窗外，並集體吹口哨。活動也特別強調，祭奠全程要注意關窗，避免病毒傳播。

此外，有內地網民上傳照片，顯示北京民眾在雪地裏寫上「送別李文亮！」，緬懷李文亮。這位名為@「威力無窮的威叔」的微博網民周五早上9時57分上傳三張照片，並打上地點為「北京通惠河畔」。一位市民看着這些文字後，並在「亮」字右邊平直躺下，弄出一個感歎號。

照片被上傳到微博後被不少網民轉發。微博博主@「朱爾赫斯」在轉發時寫到「感歎號確實是這麼用的，該在這時候用的」。有網民留言，「我也想躺在感歎號裏，我是感歎號，也是一滴淚」、「有人用雪掩蓋，有人用雪吶喊！」 、「等到冰雪消融之際，會像往常一樣被遺忘嗎」，除了追思李文亮之外，以及也似乎表達他生前曾被訓誡的質疑與不滿。

面對外界質疑，經中央批准，國家監察委員會決定派出調查組赴湖北省武漢市，就民眾反映的涉及李文亮醫生的有關問題作全面調查。

李文亮在2月7日凌晨宣告不治，終年34歲。（路透社）

資料顯示，李文亮出生於1985年，武漢大學臨床04級學生，醫學七年制畢業，在廈門短暫工作3年後，回到武漢市中心醫院工作至今。因第一時間向外界公開疫情，卻被指造謠受到訓誡，這讓李文亮備受關注。

去年年12月31日，李文亮在微信發出防護預警，但後被當地警方以「散布謠言」為由給予訓誡處分。及至今年2月1日，李文亮在微博上公布自己確診的消息。2月6日晚，李文亮去世的消息在網絡發酵，其中《中國新聞週刊》在2月7日凌晨0時04分在官方微博報道，李文亮仍在搶救中。

2月7日凌晨，武漢市中心醫院宣布，李文亮經過搶救後證實不治，終年34歲。隨後，武漢市衛健委在官網發文稱，對李文亮「表示沉痛哀悼並向其家屬表示深切慰問」。武漢市政府官網隨後也發布公告，稱對李文亮去世一事「深表哀悼，萬分惋惜，對其堅守一線抗疫疫情表示敬意，對其家人表示誠摯慰問」。

李文亮醫生在2019年12月30日向外界發出防護預警，但其後被指造謠而遭當地公安「訓誡」。（網上圖片）

「為眾人抱薪者，凍斃於風雪。為自由開道者，困厄於荊棘。」這是目前網絡輿論給李文亮送上的輓聯。然而，這並不能平息民眾心中的憤怒。眾多網絡聲音開始將矛頭指向武漢警方和武漢政府，認為這間接導致疫情的爆發，讓全中國付出了代價。

另有聲音認為，李文亮的去世再次給那些反體制者以藉口，引出熟悉的「帶風向」套路，海外有聲音更是將官方對李文亮的搶救視為「表演」、「政治性搶救」等。

儘管網絡輿情仍然高漲，但面對嚴峻的疫情形勢，以及官方加強輿論管控的要求，外界擔憂有關李文亮去世所引發的討論終將會受到壓制。隨着國家監察委的介入，對於武漢在肺炎疫情上存在的隱瞞報道現象，或將一一被揭曉。