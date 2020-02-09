【武漢肺炎】衛健委：2月8日新增確診病例2656例　累計逾3.7萬例

根據國家衛健委統計的2月8日0時24時數據，當天全國新冠肺炎病例新增的確診病例仍然高達2,656例，但較前一階段全國新增確診病例數字大幅下降（2月7日全國新增確診病例3,399例），累計全國報告確診病例37198例。

同時，湖北8日新增確診病例則大幅下降近700例至2,147例，湖北7日新增2,841例。

這已經是自2月4日起，內地非湖北地區的每日新增新冠肺炎確診病例連續4天下降。自2月5日起，湖北省每日新增的新冠肺炎確診病例已連續3天下降。

不過，根據統計，全國新增死亡病例多達89例，其中湖北僅一省新增死亡病例即達81例，全國累計死亡人數811例。

2月8日，寧夏10名新冠肺炎確診患者解除隔離，治癒出院。(中新社)

具體來說，2月8日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，新增確診病例2656例（湖北2,147例），新增重症病例87例（湖北52例），新增死亡病例89例（湖北81例，河南2例，河北、黑龍江、安徽、山東、湖南、廣西各1例），新增疑似病例3,916例（湖北2,067例）。

當日新增治癒出院600例（湖北324例），解除醫學觀察的密切接觸者31,124人。

截至2月8日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例33,738例（其中重症病例6,188例），累計治癒出院病例2,649例（黑龍江核減1例），累計死亡病例811例，累計報告確診病例37,198例（山西、黑龍江、河南、海南各核減1例），現有疑似病例28942例。累計追蹤到密切接觸者371,905人，尚在醫學觀察的密切接觸者188,183人。