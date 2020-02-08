【武漢肺炎】內地醫院四大「天團」會師武漢　機場相遇互道加油

7日，國家衛健委表示， 對武漢和湖北的醫護人員馳援總數已有11000多人，其中有3000多名醫護人員是重症專業的醫生和護士。而當天武漢天河機場共迎來 12 支醫療隊共計 2043 名醫護人員。 據悉，當日山東大學齊魯醫院和四川大學華西醫院的醫療援助隊在武漢天河機場相遇，自報家門互相加油；同日，北京協和醫院第二批援鄂抗疫國家醫療隊也馳援武漢；中南大學湘雅醫院第三批援鄂國家醫療隊也乘坐火車出征武漢。 「北協和、南湘雅、東齊魯、西華西」，被視為中國醫學教育四家「百年老店」。各大醫院援助武漢隊伍「會師」場景讓眾多網友感到振奮。

內地醫學教育有「南湘雅、北協和、東齊魯、西華西」的說法。官媒新華社2017年曾報導把它們稱為中國醫學教育四家「百年老店」，是20世紀30年代開始就聞名中華的醫學教育四大品牌。

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此次在武漢機場相遇的山東大學齊魯醫院和四川大學華西醫院將共同接管武漢大學人民醫院東院區。

齊魯醫院和華西醫院均是清末外國傳教士參與創建的醫院。四川大學華西醫院起源於由美國、英國、加拿大等國基督教會1892年在四川成都創建的仁濟、存仁醫院，其醫學院則源於1914年創辦的華西協合大學醫科。山東大學齊魯醫院前身是1890年代由美國傳教士建立的華美醫院，而齊魯醫學院前身則是英、美教會創辦的山東共合醫道學堂，1903年就已開始招生。

實際上，這兩所醫院歷史上曾有過一段不同尋常的緣分：抗戰期間，山東大學齊魯醫學院搬到了華西壩與四川大學華西醫院合併成立協和大學。本次機場相遇也讓不少網民想起了這段歷史：時隔逾80年，「老戰友」再度聯手抗敵。

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2月7日13時，北京協和醫院第二批援鄂抗疫國家醫療隊142名隊員乘機馳援武漢。據協和醫院微博消息，當晚21時，第一組醫療隊員已經迅速完成崗前培訓，隨即加入重症病房夜班輪值中。

北京協和醫學院的前身是由美國洛克菲勒基金會於1917年創辦的「協和醫學院」，1925年3月12日，孫中山即因膽囊癌末期於該院病逝。該院是中國衛生部（現衛健委）指定的診治疑難重症的技術指導中心之一。

2月7日下午，中南大学湘雅医院第三批援鄂国家医疗队130人（30名医生、100名护士）北上援鄂，接管武汉协和医院西院区重症病房。

位於湖南長沙的湘雅醫院創辦於1906年，是中國和美國耶魯大學雅禮協會聯合創建的西醫院，現隸屬於國家教育部直屬全國重點大學中南大學，其醫學院前身則則由湖南育群學會與美國雅禮協會聯合創建，於1914年成立。

據院方介紹，為了防護需要，湘雅醫院第三批援鄂國家醫療隊隊員在出征前做了同一件事：理髮，男醫生剃光頭髮，女護士剪成短髮。

協和醫院醫護抵達武漢後，接受安全防護培訓。（微博）

四大醫院支援隊伍的到來在網上引起了注意，許多網民都表示振奮；有人指「北協和、南湘雅、東齊魯、西華西」都來武漢了，一定能夠取得抗疫勝利；還有網友表示，中國醫療界最頂尖的「王炸」（紙牌遊戲「鬥地主」中用語，即大王+小王，打出時，賭注乘二）帶上各省份的天團會師武漢！

「就像回到了1937年，兩大醫院會師華西壩，今天，兩大醫院又重新會師，在武漢共同戰疫。」 「全村的龍已把最硬的麟給你，哪怕自己也傷痕累累，所以，武漢，加油！」 「 出發皆是壯士，戰鬥沒有硝煙，歸來全部英雄，必須平安凱旋。」 「希望英勇的白衣戰士平安歸來！親人們在等你！」 網民評論

醫療公眾號「丁香園」就各地醫務人員馳援武漢發文說，今天，剛剛送別了同道李文亮醫生的醫務工作者們，擦乾在深夜痛哭的淚水，在元宵前夕整理隊伍，起身奔赴前線。

「願醫神希波克拉底庇佑你們，願你們不會因為恪盡職守而遭遇不幸之事，願你們平安，願你們獲得內心的平靜，願你們的信仰可以得到安放。」

（綜合報道）