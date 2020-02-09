【武漢肺炎】富士康復工計劃被叫停？　深圳官方：不實消息

據日媒《日經亞洲評論》8日（上周六）報道，鴻海集團旗下的大陸子公司富士康深圳、鄭州廠區原定10日（周一）復工的計劃，已遭大陸當局叫停，主因為新冠肺炎疫情的疑慮揮之不去。 鴻海回應稱，復工會依當地政府規定，並指出目前尚未收到任何客戶提早復工生產的要求。深圳市龍華區工業和信息化局今日則澄清為不實信息，表示目前稽查工作正在進行中。企業生產復工情況，該局將即時向社會公布。

日媒報道，鴻海集團深圳、鄭州廠區原定10日（周一）復工的計劃，已遭中國大陸當局叫停，主因為新冠肺炎疫情的疑慮揮之不去。（資料圖片）

報道引述消息人士指，深圳的公共衛生專家已通知鴻海，經現場檢測後發現，其廠區面臨「冠狀病毒的高度感染風險」，因此不適合復工。專家判定的風險，包括餐廳和員工宿舍的空氣流通不佳。另外，作業環境採用中央空調，加上人員密集，感染風險更高。

除深圳廠區，報道指出，全球最大iPhone生產基地、鴻海鄭州廠區也已取消10日復工計劃。知情人士表示，「這是勞力密集的作業環境，當地政府不願冒病毒散播的風險。沒有人想在這個關鍵時刻承擔復工的責任。」

這項決定，令全球電子業供應鏈受擾的疑慮進一步加深，因為鴻海不只是全球最大iPhone代工組裝業者，也為華為生產智能手機，亞馬遜的Kindle平板電腦及Echo智能音箱也由鴻海代工。鴻海也是HP、戴爾和許多大型電子產品品牌的供應商。

鴻海為此發表聲明，表示各地工廠復工營運的時間表，均會依照當地政府的規定辦理，並視當地的疫情做好人員安全的準備。此外，鴻海迄今尚未收到任何客戶提早復工生產的要求。

深圳官方：不實消息

針對「富士康恢復生產的計畫被政府叫停」消息，深圳市龍華區工業和信息化局今天（9日）澄清為不實信息，表示目前，稽查工作正在進行中。企業生產復工情況，該局將即時向社會公布。

內容指出，根據「廣東省疫情防控指揮部辦公室關於實施企業提前復工報備的通知」、「深圳市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部辦公室關於實施企業復產、復工報備制度的通知」及補充通知要求，2020年2月6日，富士康集團旗下3家法人企業向我局提交企業復產復工備案及疫情防控承諾書。

龍華區工業和信息化局以聯合各部門組成現場查核小組，正對富士康集團法人企業僅行稽查，重點核查企業是否落實復產復工「八個必須」情況。

1, 必須建立一套企業防控管理體系；2, 必須建立一本企業防控工作台帳；3, 必須組織復工員工一日測量2次體溫；4, 必須每日為每位員工準備至少一片口罩；5, 必須落實一處符合疫情防控要求的隔離場所；6, 必須每天進行至少一次衛生消殺；7, 必須建立一個安全防護用餐機制；8, 必須儲備一批充足的防控物資。

（綜合報道）