意大利拒絕恢復通往中國航班　中方：不要作出過度反應

中國武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情已在全球擴散，一些國家紛紛採取限制措施中斷與中國之間的航班，以此來阻止疫情「進口」。

1月30日意大利政府宣布停飛所有該國往返中國的航班，此舉導致大量中國遊客在意大利境內滯留。（Reuters）

中國外交部發言人耿爽2月10日主持網上例行記者會，有記者提問，「中方日前稱，意大利駐華大使表示，意將盡快恢復部分民航。但意大利政府表示沒有改變現狀的計劃。能否介紹最新情況？」

耿爽回應指，新冠肺炎疫情發生以來，中方採取了最徹底、最嚴格的防控措施，其中很多都超出了世界衛生組織的建議和《國際衛生條例》的要求。世界衛生組織多次強調不建議對中國實施旅行和貿易等限制。希望意方科學評估、理性對待，尊重世界衛生組織權威專業建議，不要作出過度反應。

耿爽還表示，近日意大利政要和各界友人以多種方式表達對中方抗擊疫情的支持。中方航班已獲得意方許可飛意，接回了滯留在意的中國公民。

最後，他強調，中方將繼續以公開、透明的方式同世界衛生組織和包括意大利在內的各國加強合作，共同有效應對疫情，維護全球公共衛生安全。

據英國路透社2月7日報道，當天意大利外長迪馬約（Luigi Di Maio）否認了意大利駐華大使費拉里（Luca Ferrari）提出的關於「意大利將恢復部分通往中國航班」的說法。他表示由於新型冠狀病毒肺炎疫情形勢緊迫，因此意大利將往返中國的航班，要直到意大利衛生部門表示可以撤銷該舉措。

報道指出，7日早些時候中國媒體稱意方已同意恢復一些往返中國的航班並且中方對意方對疫情的過度反應表示不滿（注：中國外交部7日曾就此事發表聲明），但意大利隨後便否認這一消息。

香港《南華早報》對此援引一些分析人士的觀點指出，此舉反映出意大利聯合政府內部存在一定程度混亂以及意大利正調整對華關係。此外有來自歐盟外事部門的消息人士表示，意大利政府1月30日頒佈的航班禁令將導致中國未來很難與意大利進行緊密的合作。

據瞭解，1月30日意大利確診了兩例新型冠狀病毒肺炎病例並且有傳言稱這兩例來自於一艘載有6000多名乘客的遊輪，儘管該傳言隨後被官方闢謠，但意大利總理孔特（Giuseppe Conte）宣布該國將停飛所有往返於中國的航班，此外同天世界衛生組織（WHO）宣布武漢新型冠狀病毒肺炎疫情構成「國際關注的突發公共衛生事件」。

不過，世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）近日多次強調，「這是一個需要事實而不是恐懼的時刻」。病毒固然可怕，但比病毒更可怕的是謠言和恐慌。因此，世衛組織一直呼籲各國基於事實採取令人信服的措施。

而世衛組織發佈新型冠狀病毒感染的肺炎疫情為國際關注的突發公共衛生事件，主要目的是為衛生體系脆弱、公共衛生能力不足的國家提供必要國際援助。世衛組織不贊成甚至反對對中國採取旅行禁令，並且多次表示中國採取的舉措堅定有力，對中方戰勝疫情始終充滿信心。

據中國官方通報顯示，截至2月9日24時，中國31個省確診病例35,982例（其中重症病例6,484例），累計治癒出院病例3,281例，累計死亡病例908例，累計報告確診病例40,171例，現有疑似病例23,589例。累計追蹤到密切接觸者399,487人，尚在醫學觀察的密切接觸者187,518人。