【武漢肺炎】網上流傳內地中醫藥大學預防藥方　中醫博士講解真相

武漢肺炎持續在全球蔓延，香港市面最明顯可見是市民搶購口罩及日常米糧，社會抗疫氣氛持續緊張，除了加強留意個人衛生之外，網上流傳兩則分別由北京及廣州中醫藥大學的保健藥方，傳聞可預防感染肺炎，就此記者查詢鍾啟福中醫博士有關兩則方子的真相及服用後對身體的效用。

武漢肺炎疫情持續，截止1月30日止，香港已確診10宗個案；內地疫情失控，確診病例增致9,692宗，累計死亡病例213人，疑似病例共15,238宗，累計治癒出院病例171個。

巿民到連鎖化粧品店搶購口罩。（梁鵬威攝）

加強及提升防疫意識是預防感染的有效方法，作息有度，飲食保健得宜，有助增強體質預防病菌入侵。網上流傳各樣方子稱可預防肺炎，其中兩則分別由北京及廣州中醫藥大學開的方子未經證實，卻謠傳最廣。

按以下兩圖是這兩則方子的詳細用藥資料︰

記者向鍾啟福中醫博士查詢有關網上謠傳的兩則方子，鍾博士回覆兩則方子有清熱、益氣之效，但需要留心是中醫講求辨証論治原則，這個方子只能作參考用，每人的體質有別，服用前應先找醫師諮詢，看自己的體質是否適合，亦不建議服用不明藥方。

鍾啟福中醫博士強調每人的體質有別，服用任何中藥前先要找醫師諮詢。（VCG）

鍾博士續指中醫、中藥對於治療及預防外感疾病都有療效，中藥用以鞏固身體，對於預防疾病有幫助。面對疫情，保持冷靜，病毒一般有地域性及季節性，首先要做好本分，保持良好抵抗力，多喝水，作息有序，保持足夠體力，不要過於勞累，才做到「正氣存內，邪不可干」的原則。「正氣存內，邪不可干」出自《黃帝內經‧素問‧刺法論》，意思是體內存有充足的正氣，外界邪氣就不能來干擾，簡單來說就是身體抗病的能力充足，有助減少疾病發生的機會。

請按圖看更多鍾博士的講解︰

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最後，鍾博士強調預防病毒，必須正確戴口罩，勤洗手消毒，更不可接觸及進食野味。如果出現發燒及外感症狀，要及早找醫師治療，所有外感疾病初起的時候是最佳的治療時間。

鍾博士強調預防病毒，必須正確戴口罩，勤洗手消毒，如果出現發燒及外感症狀，要及早找醫師治療。（資料圖片）

另外，網上亦流傳另一則廣東省中醫院的預防肺炎藥方，該院於1月21日，在官方微信公眾號發文闢謠，並強調現時醫院專家正按照安排討論中醫藥防治的方案。