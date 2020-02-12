工行上海分行前行長涉賄被訴　中紀委指其「人生觀嚴重扭曲」

2月10日，中國工商銀行上海分行前黨委書記、行長顧國明被提起公訴。據悉，這位金融高官涉案金額上億元人民幣。 中央紀委國家監委去年11月20日在網站發布的通報曾指，顧國明已經被雙開，「人生觀嚴重扭曲」。

顧國明被指控在2005年至2018年期間利用擔任工行上海分行副行長、行長職務上的便利，為相關單位和個人在融資貸款、承攬工程等事項上提供幫助，謀取利益，非法收受上述單位和他人財物，數額特別巨大，應以受賄罪追究其刑責。

現年53歲的顧國明是工行上海分行元老級人物。他於2002年6月起任該分行副行長，2015年9月任行長至2019年6月落馬，其擔任該行副行長、行長達17年。

顧國明還被指中國證監會原主席劉士餘案涉行長。（微博@翁宰相-高端品牌戰略 ）

《財新網》曾報道，顧國明通過人事安排，將上海分行經營得很「牢固」，並涉嫌 「賣官」生意。顧國明被查後不久，工行上海分行副行長、分管金融市場部的呂虹也一度被協助調查。而呂虹是顧國明一手提拔上來的。

據消息人士，顧國明案涉金額上億元，情節十分嚴重。

針對顧國明所涉違紀違法問題，中紀委的措辭異常嚴厲：顧國明被指「價值觀極度物化」「人生觀嚴重扭曲」這樣的措辭，在金融系統中實為罕見。

傳曾潛規則32名女下屬

據報道，顧國明曾涉及一關係人何敏華，該女商人與上海金融圈織就了龐大的關係網，涉嫌利益輸送巨大。

何敏華旗下擁有上海東方華髮企業發展有限公司，主營酒店業務，資質不佳。但是，工行上海分行曾給該公司貸款數十億元，現仍有幾億元的貸款餘額。

此前網上還曾有消息表示，顧國明主動承認自己潛規則32名女下屬。