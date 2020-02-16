【武漢肺炎】湖北司法廳退休副廳長拒隔離　省紀委監委介入調查

武漢肺炎疫情持續。在湖北武漢，司法廳退休副廳長陳北洋與家人確診後，自稱病情好轉，拒絕送醫隔離。直到確診後10日，才同意前往醫院。 事件引起網民討論。湖北省紀委監委表示，已介入調查。

公開信息顯示，陳北洋是湖北省原司法廳黨委委員、原副廳長。（微博）

公開資料顯示，陳北洋是湖北省原司法廳黨委委員、原副廳長。針對事件，湖北省司法廳工作人員稱，已就此事專門向湖北省防疫指揮部作過報告，並且司法廳已經專門開過會研究，目前正在處理，而且省紀委監委已介入。

湖北省紀委監委工作人員則表示，陳北洋是省管幹部，省紀委監委會按照規定和程序辦理，「絕對不會放任不管」。

醫院病房「達不到廳級幹部標準」

早前報道，本月月初，陳北洋與家人做核酸檢測，顯示他本人以及妻子魏某、兒子陳某某三個人均確診。他卻認為醫院的病房「達不到廳級幹部標準」，所以不想入住，找人開藥後在家養病。數日後，他們一家三口更搬到另一個無確診病例的小區。雖然隔離限制出行，但仍有居民發現他們離家走動，還撕毀家門口社區工作人員貼的封條，

時至2月13日，三人提出諸如「不去方艙醫院」、「三人必須在一起」等條件後，才由公務車送往隔離點。