【一分鐘看世界】彈劾門「大結局」、鑽石公主號、非洲蝗蟲大軍

今天是2月6日，星期四。
多雲有雨的早上，你需要知道的國際新聞：
特朗普甩難
美國總統特朗普的彈劾門在2月5日終於落幕，在表決前夕，參議院共和黨領袖麥康奈爾呼籲其他參議員宣判特朗普無罪，該院民主黨領袖舒默則形容特朗普是民主的威脅。最終結果一如外界所料，但途中就有共和黨重量級人物倒戈……（按此閱讀更多）
美國總統特朗普避過下台一劫，而他日前到國會發表國情咨文時，就與「死對頭」眾議院議長佩洛西再度狹路相逢。（Reuters）
被困的「鑽石公主」
新型冠狀病毒疫情持續，香港的其中一宗確診個案是一名曾經乘坐「鑽石公主號」郵輪的80歲長者。該郵輪目前在日本橫濱，船上3700人需要隔離14日，當局證實最少10人受感染，當中3人為香港人。這宗事件令人憂慮，一旦有帶病菌的人上船，整艘郵輪是否變成困獸之鬥？但無論如何，對於在船上隔離的人而言，這個假期隨時變成絕望之旅……（按此閱讀更多）
「鑽石公主號」郵輪現時停泊在橫濱港口，船上3000人需要隔離十四日。（Reuters）
多災多難土耳其
土耳其在5日經歷多災多難的一日，首先東部發生雪崩，救援人員到場時卻遭遇第二次雪崩，導致38人喪生。其後伊斯坦布爾有客機降落時衝出跑道，機身斷開多截……（按此閱讀更多）
非洲蝗禍
東非近日爆發沙漠蝗蟲災情，索馬里宣布進入全國緊急狀態。蝗禍除了當地糧食和生計造成前所未見的威脅，災情更蔓延巴基斯坦及印度等國……（按此閱讀更多）
特朗普與佩洛西之戰
美國總統特朗普2月4日到國會發表年度國情咨文，除了大肆宣揚自己在最近一年的政績外，更強調華府對中國的戰略奏效。不過整場演說的重點，肯定離不開他與眾議院議長佩洛西的「互動」……（按此閱讀更多）
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