【武漢肺炎】華春瑩開Twitter連發18推文　首條有何寓意？

2月16日, 中國外交部新聞司司長兼發言人華春瑩被發現開通了推特(Twitter)帳號,並在較短時間裡發表了18條推文。

據悉,該帳號註冊於2019年10月,大體在同一時間中國外交部新聞發言人辦公室也曾開通推特。但華春瑩的推特則是第一個中國新聞發言人開通的賬號。

值得一提的是,推特中存在大量以華春瑩為名的賬號,與華春瑩本人賬號名稱、地址,甚至推文內容都高度相似。但在這些真假難辨、極具誤導性的帳號中,被中國外交部新聞發言人辦公室帳號「Spokesperson發言人辦公室@mfa_china」新近關注的「Hua Chunying華春瑩@SpokespersonCHN」可以確認是華春瑩本人帳號。

她的第一條推文是發佈於2月14日的一句英文: 「No winter lasts forever, every spring is sure to follow.」這句話被簡譯為「沒有一個冬天不可逾越,沒有一個春天不會到來。」

這條推文還有一張配圖,圖為數十簇已經盛開的黃色梅花,正被白色的降雪覆蓋。這些圖文應該與中國正在經歷的新型冠狀病毒(2019-nCoV)疫情有關,表達了一種抗擊疫情的樂觀精神。

此外,華春瑩發佈的其他推特多是中國外交部長王毅早前接受路透社採訪和參加慕尼黑安全會議時的一些講話內容。

目前,華春瑩推特賬號已有3.6萬個關注者,她關注了62個帳號,被關注者大多是中國駐外使館或大使,以及中國官方媒體。