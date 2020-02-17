中梵外長首次會晤引國際猜測　學者解讀雙方待解難題

中國外交部長王毅在德國慕尼黑應約會見梵蒂岡外長拉加格爾（Paul Gallagher），引發國際社會對於雙方關係的關注和猜測。

中國外交部長王毅率中方代表團參加2020年慕尼黑安全會議期間，會晤梵蒂岡外長拉加格爾。（AFP）

據中國外交部官網2月15日消息，在此次會晤中，王毅指出，本次是中梵兩國外長首次舉行的會晤，這是一段時間以來中梵交往的繼續，也將為今後雙方的往來開啟更大的空間。

梵蒂岡外長拉加格爾則強調，雙方在2018年簽署的《關於主教任命的臨時協議》十分重要，此舉有利於促進天主教徒和中國人民的福祉並惠及世界和平。

梵蒂岡是目前歐洲唯一與台灣建交的國家。但近年來梵蒂岡與北京互動增加，關係回暖，引發是否會與台灣斷交，與北京建交的猜想。

《梵蒂岡新聞》2月3日報道，天主教教廷向中國捐贈數十萬口罩，協助中國控制新型冠狀病毒的疫情。《環球時報》報道，梵蒂岡捐贈總共70萬口罩。（資料圖片）

新加坡《聯合早報》及英國《路透社》均在報道中指出，這是兩國數十年來最高層級的官方接觸，顯示雙邊關係取得新突破。法廣網也表示，這是雙方在1951年斷交後，70年來首次對外正式公開這樣的會晤，這一消息對中國天主教徒而言也許是好徵兆。

法新社則注意到，2018年9月，北京和梵蒂岡簽署了《關於主教任命的臨時協議》，以期解決數十年來在主教任命問題上的爭議。協議簽署以來，方濟各教宗先後承認了中國國家教會的此前未獲教廷同意的7名主教身份。

不過，人民大學國際關係學院教授時殷弘在採訪時指出，這幾年雙方主教任命問題上取得一定進展，但沒有根本解決。

廈門大學兩岸關係和平發展協同創新中心執行主任劉國深受訪時也認為，北京和梵蒂岡良性互動已有很長一段時間，但建交一直延宕，「肯定還是遇到了一些困難」。

此外，時殷弘判斷，梵蒂岡是否與中國大陸建交，取決於能否頂得住美國的壓力。「美國政府已大大加強對台灣的外交支持……梵蒂岡如果同台灣斷交，對台灣的外交地位會有很大損害，美國一定會盡可能阻撓，教廷能否頂住美國的壓力，還不太清楚。」

劉國深則認為，對於雙方建交，美國的施壓並不不是關鍵，更重要的是立足於和其他國家的共同認知及共同利益。

多維新聞曾指出，昔日台梵建交是兩岸對立下的結果，而往後可能發生的中梵建交亦是時代所趨，這無關台灣哪任政府的錯與對。台灣能做的是不斷提升實力，因為斷交建交，向來是利益所趨，無關誰和誰民主同盟或理念相近。