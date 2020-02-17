【武漢肺炎】國民黨議員稱陸配陸籍子女恢復入台　台行政院否認

雖然日前台政府撤回「陸籍的陸配子女」赴台申請措施，但國民黨台北市議員羅智強於2月17日指出，「謝謝行政院的從善如流」恢復「陸籍的陸配子女」專案赴台管道。 不過，羅智強的說法遭到行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）否認。

陸委會11日宣布有條件開放陸配子女入境引發民眾反彈，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中12日表示，撤回陸委會宣布所有陸配子女入境規定。（中央社）

Kolas Yotaka於17日下午澄清表示，原先陸委會就有「陸籍的陸配子女」的赴台申請方案，該類人士需符合父母均在台灣、小孩獨自在中國大陸無人照顧且未成年才可申請，但當今因防疫優先，該方案已被暫停，強調「暫停陸配子女來台申請只是暫時的」。

針對有輿論批評執政黨此舉是「強迫親子分離」，Kolas Yotaka回應，這種說法絕對是「錯誤解讀與判斷」；她更補充說，目前政府得知在大陸的案例，多半子女的父母均在身邊，若父母沒有在身邊，也都有父或母在身邊，畢竟大家都是一同返鄉過年，且一起被留在當地。

圖為行政院發言人Kolas Yotaka。（資料圖片）

至於未來該政策是否有調整空間，Kolas Yotaka表示，這恐要等待防疫無虞且經過中央流行疫情指揮中心拍板定案後，才有調整的空間，但Kolas也重申，暫緩陸配子女來台申請真的只是暫時，不代表以後就如此。