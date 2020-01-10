路透社：中國挑戰波音與空中巴士遇挫　C919研發進展緩慢

路透社引述知情人士報道，中國C919窄體飛機的研發進程已經比原計劃至少晚了五年，目前的進展比預期慢。報道稱，C919進展特別緩慢對中國來說很尷尬。

路透社1月10日報道，十餘名知情人士透露，中國C919窄體客機的研發進程已經比原計劃至少遲了五年，目前進展比預期要慢，中國商用飛機有限責任公司（簡稱中國商飛）正與一系列嚴重限制試飛的技術問題作鬥爭。

報道稱，在複雜的航空項目中，延誤是很常見的，但進展特別緩慢對中國來說很尷尬。中國為打破波音（Boeing）和空中巴士（Airbus）在全球飛機市場的壟斷地位，在首次認真嘗試中投入了巨資。

據四名知情人士透露，C919最近的問題歸結為一個數學錯誤。中國商飛的工程師們錯誤地計算了在飛機飛行中對雙引擎所施加的力度，這在業內被稱為載荷，並將不準確的數據發送給了引擎製造商CFM國際公司。

因此，C919的發動機及其外殼可能都需要加固，很可能由中國商飛出資，不過另一位消息人士否認有任何修改。

兩名知情人士稱，飛行及其他技術和結構故障意味着，經過兩年半多的飛行測試，到2019年12月初，經過兩年半多的飛行測試，中國商飛完成的飛行時間還不到中國民航總局最終審批所需的4,200小時的五分之一。

自2008年以來，中國商飛對C919的研發基本上都是秘密進行的，很少披露其研發目標。該公司市場與銷售部副部長楊洋2019年9月在接受中國官方媒體採訪時表示，他預計將在兩到三年內獲得中國監管機構的認證，但他沒有透露更多細節。

中國環球網報道，楊洋2019年9月5日受訪時表示，國產大飛機C919目前仍在試飛階段，試飛將經過一千多個科目的考驗，預計到2021年可以開始交付。