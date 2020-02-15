【觀察】台灣上空軍機「肌肉騷」：中美兩強互測底線

自台灣副總統當選人賴清德日前結束華府行返台後，台海周邊就相當熱鬧。解放軍多架軍機連續在2月9日、10日繞台飛行，甚至一度越過台海中線，示警「台獨」與「台美勾連新動作」；美國則在2月12日、13日，連續兩天派出軍機在台灣東、西部附近巡航。中美兩強你來我往，在台灣上空大秀肌肉、互測對方的底線。

時間先拉回到賴清德訪美時，美國對賴清德的態度。其實以賴清德現在「一介平民」的身份來看，賴清德獲邀參加美國「國家祈禱早餐會」與美國總統特朗普（Donald Trump）同場，或者是走進美國白宮國安會，層級都不算突破。

台灣副總統當選人賴清德華府行，獲得美方高規格禮遇。（賴清德臉書）

但明眼人都知道，賴清德將在一百多天後，也就是5月20日正式就任台灣副總統。從台美雙方釋出的官方訊息中，美國參、眾兩院的國會議員，以及美國宗教自由大使等人，也都以「台灣副總統」這一身份介紹賴清德。且賴清德和特朗普同場的早餐會，座位更安排在最前排，足見美國了解賴清德的這一身份，並給予高規格禮遇。「台美關係史上最佳」的神話，在賴清德這次訪美行後，對台灣內部而言，不但沒吹破，反而更進一步強化。

同時期，中美兩國的關係卻伊於胡底。特朗普政府借貿易議題向北京發起戰火，嘴上說的是中國大陸游戲規則不公平，但目前看起來，更大程度恐怕是要壓制中國崛起，繼續維持自己在全球的「單極霸權」。就算所謂的遊戲規則變得公平了，美國對北京的壓制，恐也不會止息。

尤其美國已將中國列為最大競爭對手，調整自己在全球的軍力部署，撤回中東泥淖，改將重心放在亞太，以「自由航行」等方式向北京叫陣，中美關係已越過一條紅線，未來恐難再向好。

解放軍軍機繞台，台灣派出F-16戰機伴飛。（台灣國防部提供）

因此，對賴清德這次的華府行，儘管北京目前內部問題嚴峻，既有疫情肆虐，還有貿易戰帶來的沉重壓力，但和台灣跟美國喪失互信基礎的北京，仍必須抽調兵力，對這件事情表態。因為台灣問題一旦搞不定，北京對內將無法服眾，恐衝擊統治基礎，這也是北京頻繁對外界強調，「台灣問題是中國核心利益」的根本原因。

在北京這次的表態中，派遣多型戰機，包括殲-11、轟-6、空警-500等連兩日繞台飛行，一來是向台灣宣示其有能力應對台獨的立場，二來也是藉此探究美國對台灣支持的虛實。雖不排除有「動真格」的可能，但以目前情況看來，動武的機會還是偏低，因為一旦動武，即使獲勝，其代價也難以承受。更何況北京還在經濟轉型期，內部議題繁多，除非台美雙方有更進一步的過激動作，否則看起來，北京的動作還是「測底線」為主。

至於美國，雖然在2月12日與13日也分別派出MC-130J特戰運輸機、B-52轟炸機、P-3C反潛機到台灣周邊巡航；第一天的MC-130J及B-52更兵分兩路，繞飛台灣，顯然美國用相當強硬的立場，回應北京的試探。

美軍B-52轟炸機近日到台灣附近巡航。（美國空軍官網）

但若將時間拉到賴清德訪美，他雖然與特朗普在「國家祈禱早餐會」同場，但特朗普在早餐會中致詞結束後隨即離開，並未公開和賴清德會面。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也未同意讓賴出席宗教自由聯盟成立晚宴，顯然美國對台灣的支持也不敢一次踩到底，而是採取一個模糊空間來操作。

因此，同解放軍軍機繞台的理由類似，美國這幾次的動作，應該也是在測試北京的底線，試探意味較濃。畢竟若中美現在交戰，美軍戰敗或慘勝的代價，亦是美國承受不起的代價，一旦發生則其全球唯一霸權的地位將不復存在。

而在中美台三角關係中，台灣實力雖最弱，卻最容易受到影響。中美兩造對台灣的影響力既大又無法避免，縱使台灣內部目前仇中、抗中情緒高漲，兩岸之間仍必須建立互信基礎。

就如同台灣跟美國需維繫關係一樣，這次中美兩強在台灣上空秀肌肉，台灣政府應該謹慎以對，避免錯誤解讀或釋出錯誤訊號，甚至是將自己往火線上往前推。否則就算中美台三方都不想戰事發生，一但整個結構矛盾加劇，不幸的憾事終將難以避免，受害最深的也還是台灣自己。