江啟臣：中華民國代表民主自由　與「對岸一中」不同

當前國民黨正在進行黨主席補選作業，參選者之一江啟臣在2月19日刊載於《中國時報》的專訪之中，再度提及自己對兩岸議題的看法。 江啟臣認為，對岸可以不承認中華民國的主權，但須確立其存在的事實，並進而承認兩岸是分治分立狀態，如此一來，兩岸方能談論未來。江啟臣強調，中華民國代表民主自由制度，這是台灣年輕人較能接受的時代意義，國民黨也可以藉此凸顯與「對岸一中」的不同之處。

江啟臣在專訪中指出，兩岸關係在民進黨執政下惡化，台灣方面不承認九二共識，北京則稱一國兩制，導致九二共識不被台灣人民買單，因此，國民黨必須強打中華民國這張牌。江啟臣表示，中華民國的意義，不僅是代表領土、主權、國家概念，也是孫中山先生追尋的自由、民主、均富、照顧弱勢的價值與制度，而這也是國民黨可以凸顯與「對岸一中」的不同之處。

江啟臣指，兩岸關係在民進黨執政下惡化。

江啟臣認為，蔡英文選前喊「中華民國台灣」，顯示民進黨欲借中華民國招牌用以偷渡台獨，並把國民黨推向中共，而民進黨之所以要搶奪中華民國的招牌，正是因中華民國為目前兩岸間最好的橋樑，除了連結對岸一中的敏感議題之外，而且與台灣在地、美中台乃至於國際都有關係，同時可搶食中間選民的支持。

江啟臣表示，當前台灣主流民意是維持現狀，所以應確保台灣優先與民主優勢，假如對岸無法正視中華民國存在事實，兩岸根本無法坐下來談。江啟臣也重申，自己反對法理台獨，並認為應回歸《憲法》主張。

江啟臣也表示，未來國民黨在兩岸政策論述應以現代化語言與選民溝通，例如主張「兩岸要競爭不要戰爭」等，同時國民黨也應成為利益絕緣體，徹底杜絕買伴，黨內從政人士若違法，也不排除開除黨籍。