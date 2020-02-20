【武漢肺炎】中央指導組：約談官員釋放失職失責必究的強烈訊號

新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延亦引發湖北官場大地震。中央指導組成員、國務院副秘書長丁向陽在周四（20日）的新聞發布會上表示，中央指導組約談武漢市、區有關負責人，目的就是釋放失職失責必須追究的強烈訊號，以真正把人民群眾的生命安全和身體健康放在第一位。

丁向陽表示，約談武漢市、區有關負責人，目的就是釋放失職失責必須追究的強烈訊號。（新華社）

據悉，從1月27日國務院副總理孫春蘭率中央指導組抵達湖北武漢市開始，中央指導組在湖北已經25天，這是他們第一次參加新聞發布會，介紹指導組工作。

丁向陽表示，對有關市級負責人開展約談，就是針對一段時間以來，特別是四類人員集中收治過、應收盡收過程中，一些幹部存在着底數不清，情況不明，救治不及時，責任不落實的情況和問題，甚至在個別轉運過程中，出現混亂銜接無序問題，組織混亂，導致群眾嚴重不滿等問題。

他表示，對武漢市武昌區、江漢區以及湖北省和武漢市的衛健委的部門負責人進行工作約談，目前就是釋放失職失責必須追究這樣一個強烈訊號，就是警醒不廣大黨員幹部要切實進入戰時狀態。

丁向陽介紹，孫春蘭要求有關方面，要對有關工作加強整改，要進行整頓，要提升水平、提高質量、提高效率。

2月11日，孫春蘭率中央指導組了解應收盡收落實情況。（新華社）

此外，2月19日是武漢拉網清底大排查行動最後一天。武漢新任市委書記王忠林主持召開視訊例會，逐一詢問工作進展。

會上，王忠林逐一詢問各區3天來大排查情況，要求各區區委書記、區長在排查匯報材料上籤訂「責任狀」，對確診病例一個都不居家等問題進行承諾：下一步，如果出現疏漏，立馬追責問責。「說出去的話，潑出去的水，是收不回來的!」

此前，中央赴湖北指導組還約談了武漢市武昌區區長餘鬆、武漢市副市長陳邂馨、武漢市洪山區區長林文書。作為新冠肺炎疫情中心，湖北省接連出現人事調整。其中包括中央政法委秘書長陳一新「重回」武漢出任中共中央指導組副組長，湖北省委書記和武漢市委書記亦同時換人。