內地出台網絡綜藝審核標準　禁揭露人性弱點、炒作明星子女

21日下午，中國網絡視聽節目服務協會在官方網站發佈《網絡綜藝節目內容審核標準細則》（以下簡稱《細則》），針對不同類型網綜提出了94條具體實操標準。 《細則》規定，節目不得選用不良社會影響的藝人，不得出現選用外國國籍或港澳台籍人士不當的情況；不得有未成年人參與選秀類節目，不得宣揚拜金主義、享樂主義，也不能以節目揭露人性弱點；未成年人節目不得宣揚童星效應或者包裝、炒作明星子女。

據介紹，按照國家廣播電視總局工作部署，在總局網絡視聽節目管理司指導下，中國網絡視聽節目服務協會聯合央視網、芒果TV、騰訊視頻、優酷、愛奇藝、搜狐、嗶哩嗶哩、西瓜視頻、快手、秒拍等視聽節目網站制訂了《網絡綜藝節目內容審核標準細則》，近日經協會常務理事會會議審議通過，予以發佈。

《細則》圍繞才藝表演、訪談脫口秀、真人秀、少兒親子、文藝晚會等各種網絡綜藝節目類型，提出了94條標準。據稱，改《細則》將對提升網絡綜藝節目內容品質、滿足人民美好精神文化生活新期待起到重要作用，同時也是抵制個別綜藝節目泛娛樂化、低俗媚俗等問題的制度性舉措。

《網絡綜藝節目內容審核標準細則》全文：

+ 6 + 5 + 4

《細則》要求，綜藝節目不得選用因醜聞劣跡、違法犯罪等行為造成不良社會影響的藝人；不得出現選用外國國籍或港澳台籍人士不當的情況。

《細則》要求，綜藝節目造型、道具、舞美等佈設不得存在安全隱患；不得出現出鏡人員穿著並非節目場景或內容必需、刻意展示性感或性吸引力的服裝。

不得以流量藝人製作經費炒作話題

《細則》要求，綜藝節目的製作包裝，不得以流量藝人、製作經費炒作話題，進行過度行銷和誇大宣傳。

此外，《細則》還要求，選秀及偶像養成類節目中不得設置「花錢買投票」環節，刻意引導、鼓勵線民採取物質化手段為選手投票；不得有未成年人參與選秀類節目。

針對情感交友類節目問題，文件規定，不得宣揚拜金主義、享樂主義；不得以婚戀交友、感情考驗為幌子，對節目參與人員進行各種人性測試，揭露人性弱點。

少兒親子類節目不得出現少兒著裝暴露或模仿某些成年人裝扮；不得集中展現或宣揚炫富、享樂主義等不利於未成年人身心健康的價值觀；未成年人節目不得宣揚童星效應或者包裝、炒作明星子女。

針對遊戲比賽類節目問題，文件要求，對於存在安全隱患的遊戲，在比賽環節設置中不得沒有安全指導或安全提示；不得人為激化矛盾、故意製造低俗噱頭。