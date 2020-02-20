【武漢肺炎】研究指冠狀病毒可存活9天　三種用品有效消毒

武漢肺炎疫情仍然未明，人心惶惶之際，市面上的消毒用品供應緊拙。科學家仍設法了解新型冠毒病毒的傳播途徑與特性，近日學術期刊《醫院感染雜誌》（The Journal of Hospital Infection）便發表研究，指類似的冠狀病毒可以停留在物件表面長達9小時，不排除引發武漢肺炎的新型冠狀病毒亦具有此特性，但相信漂白水、酒精等常用消毒用品可將其有效殺滅。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，冠狀病毒是動物中常見的一大病毒類型，研究人員正在透過研究其他冠狀病毒，來進一步探索新型冠毒病毒的特性。美國疾病控制與預防中心表示，它們被科學家稱為「人畜共患」的病，這意味著它們可以從動物傳播給人類。

3樣嘢有效消毒

近日學術期刊《醫院感染雜誌》（The Journal of Hospital Infection）發表研究，分析22篇先前發表有關冠狀病毒的研究後，指如果未經消毒，人類冠狀病毒（例如SARS沙士病毒和MERS中東呼吸綜合症病毒）可在死物表面（包括金屬、玻璃或塑料表面）上持續存活長達9天。與此同時，利用一般家用消毒產品，例如62-71%乙醇、0.5%過氧化氫（雙氧水）、0.1%次氯酸鈉（漂白水）進行清潔，可有效殺滅病毒。中國中央銀行亦已採取措施，為鈔票進行回收及消毒，以遏止病毒傳播。

研究補充，儘管其他冠狀病毒與新型冠狀病毒之間存有相似之處，但也會出現差異，例如其死亡率便低於SARS和MERS，亦由於各種研究中測試的環境條件不同，需要進行更多的研究，方可確定新型冠狀病毒在死物表面上的存活時間。

資料來源：CNN

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